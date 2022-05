"OM - Strasbourg : chaîne TV, pronostics... Les infos du match"

MARSEILLE - STRASBOURG. Marseille ira-t-il en Ligue des champions ? Face à Strasbourg, l'OM doit s'imposer et espérer un faux pas de Monaco.

Pour les Marseillais, c'est une rencontre qui va déterminer une grande partie du projet mené par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Troisième de la Ligue 1 au coup d'envoi, l'OM a, au minimum, l'ambition de garder cette place et peut viser plus haut en cas de contre-performance de Monaco face à Lens. Véritable homme à tout faire dans l'entre-jeu de Marseille, Matteo Guendouzi veut croire en en un rebond de ses coéquipiers après la défaite face à Rennes la semaine dernière : ''On se prépare pour le gagner, on est concentrés sur nous avant de penser aux résultats des quatre matches ou de regarder les résultats. On est à domicile, on est quand même confiant, on a eu une semaine pour le préparer.''

Quant aux Alsaciens, les hommes de Julien Stephan ont réalisé une grande deuxième partie de saison et peuvent rêver de l'Europe selon les différents scénarios des rencontres de ce samedi soir. Avec 63 points au compteur, Strasbourg reste sous la menace de Nice et Lens. Néanmoins, pour le technicien français, cette rencontre face à l'OM n'est que du bonus : " Il n'y a pas de pression supplémentaire à se mettre, ce qui se passera sera positif et la saison est d'ores et déjà plus que réussie "

A quelle heure débute le match OM - Strasbourg?

Le match entre l'OM et Strasbourg débutera à 21 heures. Il se déroulera au Stade Orange Vélodrome de Marseille pour la dernière rencontre de la saison

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - Strasbourg?

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur Canal Plus Décalé. L'arbitre de ce match sera Stéphanie Frappart.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Strasbourg?

La diffusion streaming entre l'OM et Strasbourg est uniquement disponible via la plateforme MyCanal.

Quelles compositions probables pour OM - Strasbourg ?

En l'absence de l'indispensable Saliba, Jorge Sampaoli devrait titulariser Kamara en défense centrale. Incertain, Milik sera l'arme numéro 1 en attaque tandis que tous les ballons devront passer par les pieds du Brésilien Gerson.

Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Gueye, Guendouzi, Gerson- Under, Milik, Dieng.

Du côté des Alsaciens, Julien Stephan va renouveler sa confiance dans l'équipe qui a battu Clermont la semaine dernière. En pointe de l'attaque, Ajorque devrait être préféré à Diallo.

Sels - Guilbert, Djiku, Nyamsi, Perrin, Caci - Thomasson, Bellegarde, Prcic - Gameiro, Ajorque.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Strasbourg?

En lice pour une place en Ligue des Champions, l'OM a les faveurs des bookmakers. Une victoire des phocéens est coté à 2,05 tandis qu'un succès de Strasbourg est placé à 3,40. Enfin le nul entre ces deux équipes vaut 3,50.