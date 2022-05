"Nantes - Saint-Etienne : les deux équipes se quittent dos à dos, le résumé de la rencontre"

22:50 - Pas de vainqueur au Stade de la Beaujoire (1-1)

Le FC Nantes a manqué de réalisme : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle ressort en faveur du FC Nantes (51% contre 49% pour AS Saint-Etienne), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 3 pour AS Saint-Etienne, mais n’a pas fait la différence au tableau d’affichage.