Barcelone - Lyon : les Lyonnaises championnes d'Europe, le résumé de la finale de la Ligue des champions féminine

21:15 - Le résumé du match

L'OL remporte la huitième Ligue des champions de son histoire. Celle-ci à une saveur particulière. En effet, les Lyonnaises n'étaient pas favorites avant cette rencontre et pourtant elles sont rentrées sur la pelouse avec plus d'assurance que leurs adversaires. Le but exceptionnel d'Amandine Henry à la sixième minute a donné le la à cette première période quasi parfaite des joueuses de Sonia Bompastor. Les buts d'Hegerberg et de Macario (23e, 33e) ont conforté les Lyonnaises dans leur domination mais cette mi-temps aurait pu être encore plus maitrisée si Putellas n'avait pas transformé le bon centre d'Hansen sur le côté droit en but juste avant le retour aux vestiaires (41e). Dans une deuxième période moins rythmée qui a profité aux Lyonnaises, les Fenottes ont su garder leur avantage suffisant pour remporter une huitième Ligue des champions féminine de leur histoire. Sonia Bompastor devient la première femme de l'histoire du football à remporté cette compétition à la fois en tant que joueuse et coach.