"DIRECT. Liverpool - Real : les Reds poussent pour revenir, suivez la finale en direct"

Quelle occasion pour le Real de tuer cette finale de la Ligue des champions. Dani Ceballos et Vinicius sont à deux contre un face à Alisson mais le nouvel entrant manque d'altruisme.

La statistique de cette finale de la Ligue des champions Liverpool - Real c'est sans nul doute celle-ci : le Real a subi 24 tirs et n'a tenté que trois fois et pourtant les Merengues mènent au score.

Le contre du Real aurait pu être dévastateur mais les Espagnols ne parviennent pas à bien l'exploiter et Alisson intervient après une passe trop longue de Karim Benzema.

Mais comment c'est possible ?? Liverpool ne parvient toujours pas à trouver la faille parce que Courtois réalise le match de sa carrière ce soir à l'occasion de cette finale de la Ligue des champions Liverpool - Real.

Naby Keïta est seul aux abords de la surface de réparation du Real Madrid et prend sa chance de l'extérieur du pied en une touche de balle mais le Guinéen rate complètement sa tentative.

Avec ses doigts, Eder Militao explique aux médecins du club que sa tête tourne depuis le choc avec Luis Diaz. Le défenseur se relève et reprend sa place pour les dix dernières minutes de cette finale de la Ligue des champions Liverpool - Real.

23:13 - Double changement pour Liverpool

Jürgen Klopp procède à deux changements dans cette finale de la Ligue des champions Liverpool - Real. Thiago Alcantara et Jordan Henderson sortent et sont remplacés par Naby Keïta et Roberto Firmino.