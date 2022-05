"Liverpool - Real Madrid : on en sait plus sur le désastre au Stade de France"

Auteur de livres sur l'histoire de Liverpool, Carl Clemente n'a jamais d'incidents similaires à ceux de samedi 28 mai avant la finale de la Ligue des Champions : "J'assiste à des matchs à Anfield, en Angleterre et à travers l'Europe depuis vingt-deux ans maintenant et je n'avais jamais vécu chose pareille que la nuit dernière... Mon enfant de 9 ans a subi les effets des gaz lacrymogènes que la police lançait pour s'amuser ! J'ai aussi été touché directement. C'est tellement toxique. Ce n'était clairement pas un endroit pour les enfants. C'était plutôt une zone de guerre".

Selon les chiffres communiqués à l'AFP par le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à 105 interpellations et 39 gardes à vue en marge de la finale de la C1. Ce bilan concerne les abords du Stade de France mais également les fan-zones ouvertes aux supporters de Liverpool et du Real Madrid .

Certains médias européens n'ont pas tardé à réagir sur les incidents en marge de la finale de Ligue des Champions : "Ces incidents soulèvent de sérieuses questions sur l'organisation par l'UEFA d'un évènement majeur" pour The Guardian (Angleterre). Du côté espagnol, le journal Sport en a rajouté une couche "Une honte : la finale a débuté avec une demi-heure de retard à cause du chaos aux accès du stade".

09:04 - 30 000 à 40 000 supporters en trop lors du match Liverpool - Real Madrid

Entre 30 000 et 40 000 supporters en trop dépourvus de billet ou possédant de faux tickets d'entrée étaient présents autour et dans le Stade de France pour le match Liverpool - Real Madrid selon un rapport du préfet de police de Paris, Didier Lallement. La préfecture estime que face aux débordements le dispositif de sécurité impliquant 6 800 policiers et gendarmes a fonctionné et a permis "d'éviter un drame" même si cela a nécessité de se passer de certains contrôles.