"Liverpool - Real : la 14e Ligue des champions pour Madrid, le résumé de la finale"

23:55 - Le résumé du match

Le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des champions. Les retardataires n'ont absolument rien loupé de cette première période. En effet, le coup d'envoi a été retardé de 36 minutes après des incidents à l'extérieur du stade. Et ce retard a semblé perturber les 22 acteurs de la rencontre. Dans un début de finale de Ligue des champions très timide ce sont finalement les Reds qui se sont mis en marche les premiers avec plusieurs occasions. Salah a d'abord trouvé la main ferme de Courtois avant que Mané ne la trouve encore mais cette fois-ci le gardien belge a bénéficié de l'aide de son poteau. Suite à cette énorme occasion, les Espagnols se sont un peu réveillés et qui d'autre que Karim Benzema pour semer la révolte madrilène. Le Français croit même donner l'avantage à son équipe juste avant la pause mais l'assistant le signale hors-jeu. Cette décision qui porte à confusion a été confortée par la vidéo après deux minutes de réflexion et d'analyse dans le car de la VAR. C'est sur un score nul et vierge que les deux équipes sont rentrés aux vestiaires. En deuxième période, tout bascule assez rapidement avec le but de Vinicius Junior peu avant l'heure de jeu (59e). Le Brésilien pousse un ballon donné dans la course par Federico Valverde et fait chavirer le kop madrilène. Derrière pendant trente minutes, les Espagnols ont souffert mais la défense a été solide et le dernier rempart infranchissable. Thibaut Courtois a porté sur son dos toute une équipe et a dégoûté ses adversaires. Le Belge a fait neuf arrêts. Liverpool aura frappé 23 fois, le Real 4. Les Merengues se contentent d'un seul tir cadré pour remporter une quatorzième Ligue des champions de leur histoire.