"Liverpool - Real Madrid : Darmanin justifie les incidents, une compensation réclamée pour les supporters"

Après les violents incidents autour du Stade de France, Gérald Darmanin a de nouveau pointé du doigt la fraude massive de billets.

14:30 - Le point judiciaire après les incidents lors de Liverpool - Real Au total, 48 personnes ont été placées en garde à vue, 15 de ces gardes à vue ont fait l'objet de mesures de prolongation avec des décisions qui doivent être prises dans la journée les concernant. Notez qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au stade.

14:10 - "Cette question des faux billets sent le prétexte très opportuniste" pour Pierre Barthélémy Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs supporters français membre de l’association France Supporters Europe, a témoigné du chaos pour accéder au Stade de France auquel il a assisté en qualité d'observateur. "Cette question des faux billets sent le prétexte très opportuniste puisque le premier argument pour expliquer le report du match (de 36 minutes), c’est soi-disant l’arrivée en retard des supporters mais plusieurs d’entre eux ont témoigné qu’ils étaient là depuis 17h, explique-t-il. Après, on invoque cette histoire de faux billets mais elle ne tient pas. On avance le chiffre de 40 000, pourquoi pas un million? 40 000 personnes, ce serait la moitié du stade. Cela voudrait dire que vous avez vu un flux contraire de la moitié du stade repartir dans l'autre sens et personne n'a constaté sur place."

13:50 - Nadal a également expliqué ses difficultés pour accéder au Stade de France "J'ai eu des difficultés pour arriver au stade, a-t-il raconté. J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied. Sinon, je n'y serais pas arrivé à temps parce que la voiture qui m'emmenait n'est arrivée au parking (du stade) qu'à 22h15. Mais j'y suis arrivé à pied, c'était plus facile que je ne pensais. Des gens de 'organisation m'ont reconnu et m'ont aidé."

13:48 - Darmanin : "Ce qui a été constaté est une fraude massive et organisée de faux billets" "Nous avons constaté aucune divergence d’interprétation de fond. La décision a été prise il y a trois mois à la suite de la situation géopolitique à Moscou, là où on met entre 12 et 18 mois pour organiser un tel évènement a été fait en trois mois. Nous regrettons une déformation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols. Ce qui a été constaté est une fraude massive et organisée de faux billets, 70% de faux billets au pré filtrage, 15% après le premier filtrage."

13:30 - Courtois "désolé" pour les fans de Liverpool Vainqueur samedi 28 mai de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Thibaut Courtois a adressé un message aux supporters de Liverpool dimanche 29 mai "Je suis désolé pour les fans de Liverpool et la façon dont ils ont été traités. J'espère que tout le monde est rentré chez lui sain et sauf." I feel sorry for @LFC fans and the way they were treated. I hope everyone got home safe! — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 29, 2022

13:10 - Une commission d'enquête parlementaire réclamée Michel Salvin, sénateur Les Républicains de l'Isère et Président du groupe d'étude "Pratiques sportives et grands évènements sportifs" du Sénat a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire afin de désigner "les véritables fauteurs de troubles du désastre d'hier soir lors de la finale de la Ligue des champions" et de ne pas "nous fâcher avec nos voisins anglais en pointer injustement du doigt les supporters de Liverpool".

12:50 - La colère du président de la Seine-Saint-Denis "Jamais je n'ai vu une telle désorganisation autour du Stade de France, a-t-il dénoncé sur France Info, ce lundi. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des grands évènements autour du Stade de France. Ça fait 24 ans que le Stade de France existe à Saint-Denis et c'est la troisième finale de la Ligue des champions qui y est organisée (après 2000 et 2006, ndlr) et jamais, je n'avais vu un tel niveau de désorganisation. Je suis très en colère, je ne veux pas que la Saine Saint-Denis et ses habitants soient les bouc-émissaires de cette désorganisation. Je réclame une enquête rapide, transparente, approfondie sur ces dysfonctionnements, cette désorganisation."

12:30 - "Le fait générateur, c'est les faux billets" selon Camille Chaize Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, assure dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story que l'origine des incidents au Stade de France samedi soir est liée aux faux billets vendus aux supporters de Liverpool. "Le fait générateur, ce sont ces faux billets vendus en masse aux supporters anglais, assure la porte-parole de l’Intérieur. Après, les pré-filtrages ont été lâchés pour certains pour éviter les mouvements de foule, parce qu’on sait que ça peut entraîner des blessés voire des drames, comme il y a quelques années en Belgique. Le choix a été fait de privilégier l’entrée de personnes qui n’avaient peut-être pas de billets. Et dedans, il y avait des supporters, mais pas que. Il y avait aussi un certain nombre de délinquants opportunistes, qui voulaient agresser ou voler."

12:10 - Le club de Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête Dans la foulée des incidents qui ont principalement touché ses supporters, les Reds ont demandé l'ouverture d'une enquête "sur les causes de ces problèmes inacceptables". Liverpool FC statement on #UCLfinal entry issues: — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

11:50 - "Analyser et tirer tous ensemble les leçons qui s'imposent" selon la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, en préambule de la réunion de crise au ministère a déclaré : "Le but de cette réunion, c’est d’arriver à cerner l’ensemble des dysfonctionnements qui se sont malheureusement produits au Stade de France samedi soir, arriver à bien les analyser et en tirer tous ensemble les leçons, les conséquences et les enseignements qui s’imposent pour que ça n’arrive plus jamais et qu’on soit idéalement préparés pour les prochains évènements sportifs internationaux."

11:30 - Mélenchon et Le Pen à l'affût Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas tardé à régir aux incidents qui se sont déroulés samedi 28 mai en marge de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Pour le chef de file de la France Insoumise, "on n'est pas préparés pour des événements du type Jeux olympiques" alors que pour la présidente du Rassemblement National, "On ne plus organiser une grande manifestation alors même qu'il y a les JO dans dix-huit mois". Même son de cloche pour les deux personnalités politiques françaises qui pointent du doigt l'organisation prochaine des Jeux olympiques à Paris en 2024.

11:10 - Les JO 2024 en danger ? Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont lieu dans un peu plus de deux ans et la cérémonie d'ouverture des JO sera d'une autre ampleur que la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée samedi 28 mai. De quoi inquiéter certaines instances. Pour rappel, 600 000 personnes sont attendues sur la Seine où la cérémonie aura lieu.

10:50 - La justice saisie pour "fraude aux faux billets" Samedi 28 mai, le préfet de police de Paris, Didier Lallement a saisi la justice pour "une fraude massive aux faux billets". Il estime que "cela aurait pu avoir des conséquences très graves sur la sécurité des spectateurs".

10:30 - Carl Clemente : "C'était une zone de guerre" Auteur de livres sur l'histoire de Liverpool, Carl Clemente n'a jamais d'incidents similaires à ceux de samedi 28 mai avant la finale de la Ligue des Champions : "J'assiste à des matchs à Anfield, en Angleterre et à travers l'Europe depuis vingt-deux ans maintenant et je n'avais jamais vécu chose pareille que la nuit dernière... Mon enfant de 9 ans a subi les effets des gaz lacrymogènes que la police lançait pour s'amuser ! J'ai aussi été touché directement. C'est tellement toxique. Ce n'était clairement pas un endroit pour les enfants. C'était plutôt une zone de guerre".

10:10 - 105 arrestations et 39 gardes à vue Selon les chiffres communiqués à l'AFP par le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à 105 interpellations et 39 gardes à vue en marge de la finale de la C1. Ce bilan concerne les abords du Stade de France mais également les fan-zones ouvertes aux supporters de Liverpool et du Real Madrid.

09:50 - La presse européenne critique Certains médias européens n'ont pas tardé à réagir sur les incidents en marge de la finale de Ligue des Champions : "Ces incidents soulèvent de sérieuses questions sur l'organisation par l'UEFA d'un évènement majeur" pour The Guardian (Angleterre). Du côté espagnol, le journal Sport en a rajouté une couche "Une honte : la finale a débuté avec une demi-heure de retard à cause du chaos aux accès du stade".

09:04 - 30 000 à 40 000 supporters en trop lors du match Liverpool - Real Madrid Entre 30 000 et 40 000 supporters en trop dépourvus de billet ou possédant de faux tickets d'entrée étaient présents autour et dans le Stade de France pour le match Liverpool - Real Madrid selon un rapport du préfet de police de Paris, Didier Lallement. La préfecture estime que face aux débordements le dispositif de sécurité impliquant 6 800 policiers et gendarmes a fonctionné et a permis "d'éviter un drame" même si cela a nécessité de se passer de certains contrôles.

08:56 - Une "désorganisation" inédite autour du Stade de France lors de la finale Liverpool - Real Madrid "Jamais je n'ai vu une telle désorganisation autour du Stade de France." Ce matin sur Franceinfo, le président de conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a réclamé "une enquête rapide, transparente sur ces dysfonctionnements. [...] Je ne veux pas que la Seine-Saint-Denis et ses habitants soient les boucs émissaires de cette désorganisation".

08:49 - Des supporters britanniques sans billets tenus pour responsables des incidents Gérald Darmanin, le ministère des Sports, l'UEFA, la Préfecture de police de Paris avancent le même discours et tiennent certains supporters britanniques responsables des incidents ayant précédé la finale de la Ligue des Champions. Ils pointent des centaines de fans de Liverpool sans billet ou munis de faux billets qui auraient forcé le système de filtrage à l'entrée pour se rendre dans les tribunes du stade.