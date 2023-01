Michel Platini : futur président de la FFF ? Ce que l'on sait

Sur le carreau depuis qu'il n'est plus président de l'UEFA, Michel Platini pourrait devenir le futur président de la FFF.

Et si une légende du foot français prenait la place de Noël Le Graët à la tête de la FFF ? Si Michel Platini a été plusieurs fois cités et accusés dans des affaires de corruption liées à l'attribution de la dernière Coupe du monde au Qatar, l'ancien numéro 10 des Bleus reste une personne essentielle dans le paysage du foot français et a même gagné dernièrement son procès contre Sepp Blater (il y a eu appel de la relaxe). Selon plusieurs informations et notamment de Daniel Riolo sur RMC, l'ex patron de l'UEFA aurait été sondé par le président Emmanuel Macron pour prendre le contrôle du football français.

"On a appris dimanche qu'un rendez-vous avec le ministère avait été calé, avec Madame Oudéa-Castéra, pour le 10 février prochain. Il va rencontrer la ministre. Et on sait également que dimanche, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complétement lâché Noël Le Graët, et Platini. Emmanuel Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo. Dans sa façon de dire non, ce que je sais très humblement de Platini, c'est que dans cette blessure qu'il a au fond de lui je crois qu'il aimerait que l'on vienne le chercher, qu'on l'appelle. Je pense que c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a fait cette démarche, et il sera soutenu par d'autres politiques."

Biographie de Platini

Avant Zinédine Zidane, la France du football a eu Michel Platini. Une même classe avec le ballon, cet art de le caresser et d'en faire ce que bon lui semble. Les années 1980 furent les siennes, celle où son génie s'exprima avec le vert de Saint-Etienne, le blanc et le noir de la Juventus Turin et le bleu de l'équipe nationale. Mais l'histoire de Platini a commencé en Lorraine. Fils d'un père immigré italien professeur de mathématiques et d'une mère fille du patron du café des sportifs, il débute sa carrière en 1972 à Nancy, Metz n'ayant cru en lui. Les sept années passées au club lui permettront de s'aguerrir et de démontrer tant ses qualités de meneur de jeu que de buteur, diabolique sur coup franc aux abords de la surface. Arrivé en finale de la Coupe Gambardella en 1974 avec son père à la tête de l'équipe nancéenne et son compère Olivier Rouyer à ses côtés, Platini offre au club lorraine la Coupe de France 1978. Son unique cadeau avant de changer d'air et de dimension en rejoignant Saint-Etienne, plutôt que Nantes. Son passage de trois ans reste contrasté mais lui permet de glaner le titre national en 1981.

Son destin bascule réellement en 1982 quand il décide de quitter la France et de signer en faveur de la Juventus Turin. Platini, qui sort d'une Coupe du Monde éblouissante jusqu'au crève-cœur de Séville (élimination en demi-finale contre l'Allemagne 3-3 4-5 t.a.b.), y devient resplendissant. Entouré de joueurs de talent comme Boniek avec qui il formera un duo infernal, ou Zoff, le Tricolore régale ses partenaires de ses inspirations autant qu'il martyrise les défenses. Avec les Bianconneri, il se hisse d'abord en finale de la Coupe des clubs champions où il échoue finalement face à Hambourg. Ce n'est que partie remise. Celui que la presse italienne a qualifié d'extraterrestre emmène son club décrocher la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1984, avant l'année suivante de remporter la Coupe d'Europe, marquant l'unique but sur penalty. Une édition qui restera comme le drame du Heysel, une tribune s'étant effondrée provoquant la mort de 39 supporters. Le Roi Michel, un autre qualificatif transalpin, règne sur le football italien et européen.

Car en parallèle, le génial meneur entraîne l'équipe de France dans son sillage. S'il échoue par deux fois en demi-finale de la Coupe du Monde (1982 et 1986), il rayonne à l'Euro 1984. En France, il inscrit 9 buts dans la compétition (un record) dont un coup franc entré dans la légende en finale face au malheureux gardien espagnol Arconada.

Retiré des terrains en 1987, Platini reste dans le football et devient sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992, sans succès notable. Après avoir démissionné de son poste suite à l'échec à l'Euro, il intègre le comité d'organisation du Mondial 1998. Un tremplin pour la suite. Il devient conseiller spécial de Blatter, nouveau président de la FIFA avant en 2001 de devenir vice-président de la Fédération Française de Football (FFF). L'ambition et l'amour du football le pousse à viser plus haut encore et il est élu président de l'UEFA en 2007. Réélu en 2011 et 2015, il s'attaque à la présidence de la FIFA mais se fait suspendre pour avoir perçu 1,83 millions d'euros de façon "déloyale" de la part de Blatter. Une affaire pour laquelle il sera blanchi après de nombreux procès mais qui l'aura obligé à se retirer du football. Toute légende qu'il est, Platini n'aura su éviter les tacles dans les instances.

Quel est l'âge de Michel Platini ?

Michel Platini est né à Joeuf en Meurthe-et-Moselle le 21 juin 1955. Il est aujourd'hui âgé de 67 ans.

Michel Platini a-t-il remporté le Ballon d'Or ?

Le meneur de jeu français est le premier joueur de l'histoire à s'être vu décerner le Ballon d'Or trois années de suite entre 1984 et 1986. Depuis, seul Lional Messi a fait mieux (avec quatre entre 2009 et 2012).

Michel Platini est marié depuis le 21 décembre 1977 à Christèle Bigoni et a deux enfants : Laurent, né en 1979, et Marine, née en 1980.