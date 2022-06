"DIRECT. France - Danemark : Benzema délivre les Bleus, le match en direct"

Les Bleus mettent l'intensité réclamée en première période et les Danois n'arrivent pas à sortir de leur camp depuis le début de cette seconde période.

Mais quel festival de Karim Benzema ! Dans la surface de la droite vers la gauche, après un relais de Nkunku, l'attaquant du Real élimine trois défenseurs grâce à sa technique incroyable et trompe Schmeichel.

21:47 - Coup d'envoi de la seconde période

Début de la seconde période dans ce France - Danemark. On espère un peu plus de jeu, de vitesse et surtout des buts dans cette première rencontre de la Ligue des nations.