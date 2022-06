Algérie - Ouganda : heure, chaîne TV... Les infos du match

ALGERIE - OUGANDA. Quelques mois après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde, l'Algérie démarre sa campagne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en recevant l'Ouganda. L'occasion pour le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi de donner sa chance à plusieurs nouvelles têtes.

Deux mois après l'élimination cruelle face au Cameroun à domicile, le sélectionneur retrouve ses joueurs pour le coup d'envoi de la campagne de qualifications à la 34e édition de la CAN. Pour se lancer dans un nouveau cycle, Djamel Belmadi a décidé de se priver de plusieurs habitués de l'équipe nationale et donner ainsi à sa chance à plusieurs novices. Exit donc Sofiane Feghouli, Saïd Benrahma ou encore Alexandre Oukidja pour faire de la place à Billel Omrani, Billal Brahimi ou encore le gardien Anthony Mandrea. Pour ce rassemblement, les Verts vont devoir aussi se passer de la star Riyad Mahrez, officiellement à cause d'une blessure." C'est une non-affaire. Le plus important c'est pourquoi il n'est pas là. La santé des joueurs passe avant tout Il a raté des matches importants avec son club et n'a pas pu terminer son dernier match en raison d'une blessure ", a détaillé l'entraîneur qui s'est dit étonné des doutes quant à la bonne foi de l'attaquant de Manchester City.

Pour ce premier match comptant pour la qualification de la prochaine CAN, l'entraîneur de l'Ouganda a organisé un stage en Tunisie pour préparer ses joueurs. Milutin Sredojevic a ainsi fait la part belle à des joueurs locaux, convoqués au nombre de 16 pour seulement 8 évoluant à l'étranger. Dans une poule composée de la Tanzanie et du NIger, l'Ouganda a des fortes chances de terminer deuxième et ainsi à participer à la phase finale de la prochaine CAN.

A quelle heure débute le match Algérie - Ouganda ?

Le match entre l'Algérie et l'Ouganda débutera à 21h00. Il se déroulera au stade 5-Juillet-1962 à Alger.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Ouganda ?

La rencontre entre l'Algérie et l'Ouganda sera diffusée sur BeIn Sport L'arbitre de ce match sera Mohamed Hussein.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Ouganda ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cette rencontre. La première sera sur le site de BeIn Sport en cas d'abonnement . Le match sera aussi disponible sur MyCanal, si vous avez pris l'option payante BeIn Sport.

Quelles compositions probables pour Algérie - Ouganda?

Le sélectionneur des Verts devrait procéder à une large revue d'effectif compte tenu des différences absences, tandis que le revenant Adam Ounas pourrait bien démarrer la rencontre. Algérie : M'bohli - Mandi, Bensebaini, Bedrane, Zedadka - Bennacer, Kadri, Boudaoui - Belaïli, Ounas, Slimani. Milutin Sredojevic devrait aligner son équipe habituelle même si la possibilité d'évoluer à un système avec 5 défenseurs est envisageable. Ouganda : Nafian - Herbert, Lwaliwa, Mulondo, Kyambadde - Sserwadda, Yougman - Okwi, Miya, Waïswa - Bayo