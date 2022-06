Tunisie - Guinée Équatoriale : compo, pronostics, chaîne TV... Les infos du match

FOOT TUNISIE - GUINÉE ÉQUATORIALE. Score et buts en live, résumé... Vivez le match en direct entre la Tunisie et la Guinée Équatoriale, au Stade Olympique de Radès, pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le football africain des nations revient en force. En cette intersaison, le continent va vibrer pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La compétition aura lieu en Côte d'Ivoire. Dans le groupe J, avec la Libye, le Botswana, et la Guinée Équatoriale, son adversaire du jour, la Tunisie est la grande favorite pour rallier les deux premières places. Qualifiés pour le Mondial au Qatar en 2022, les Aigles de Carthage seront emmenés par Maaloul, Laidouni et Mskani.

En face, la Guinée Équatoriale espère de nouveau se qualifier pour la CAN. En janvier dernier, elle avait été éliminée par le Sénégal (3-1), lors des quarts de finale de la compétition. Parmi les poils à gratter de la zone Afrique, les joueurs de Juan Micha Obiang veulent continuer à grandir et à se développer.

La rencontre entre la Tunisie et la Guinée Équatoriale, comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, se disputera sur la pelouse du Stade Olympique de Radès. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de ces éliminatoires de la CAN 2023, c'est beIN Sport qui se chargera de la retransmission de ce Tunisie - Guinée Équatoriale. En France, il faudra se brancher sur beIN Sport 2.

Pour suivre Tunisie - Guinée Équatoriale en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sport ce qui vous permettra de suivre ce match comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN sur beIN Sport 2.

Le XI probable de la Tunisie : Ben Said - Maaloul, Talbi, Ghandri, Drager - Laidouni, Chaalali, Ben Romdhane - Msakni, Jaziri, Sliti.

Le XI probable de la Guinée Équatoriale : Owono - Ndong, Ebang, Anieboh, Akapo - Bikoro, Ganet, Obiang - Hanza, Nsue, Belima.

Les observateurs du football africain donnent la Tunisie, logiquement, favorite face à la Guinée Équatoriale. Les sites de paris sportifs ne proposent pas de cotes pour cette rencontre.