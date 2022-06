Gérard Piqué : séparé de Shakira après un adultère ?

PIQUE. Le défenseur espagnol Gérard Piqué et la chanteuse Shakira serait en passe de se séparer à cause d'un adultère du défenseur espagnol.

Ils forment un des couples les plus connu et glamour depuis 2010. Le défenseur espagnol du FC Barcelone Gérard Piqué et la chanteuse colombienne Shakira, serait en passe de se séparer selon les médias espagnols. La raison ? Le champion du monde espagnol aurait trompé cette dernière et se serait surtout fait surprendre par la chanteuse. Deux journalistes espagnoles ont ainsi révélé l'information ce mercredi 1er juin dans le podcast " Mamarazzis " du journal El Périodico. " La chanteuse l'a surpris avec une autre et ils vont se séparer" , a assuré Laura Fa, l'une des animatrices du podcast. Emilio Pérez de Rozas, journaliste pour El Periodico, avait déjà affirmé que " le capitaine du Barça et la chanteuse colombienne traversent une crise sentimentale.

Toujours selon les médias, les deux personnalités vivraient désormais sous deux toits différents puisque le joueur a été prié de quitter le domicile et de retourner dans son ancien appartement à Barcelone. Le défenseur en profiterait notamment pour enchaîner les sorties avec la petite pépite du Barça, le milieu de terrain Riqui Puig.