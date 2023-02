Mercato 2023 : pourquoi le prêt de Ziyech n'est pas homologué ?

Fin de mercato compliquée pour le PSG qui n'a pas pu valider le prêt du joueur marocain Hakim Ziyech.

Attendu toute la journée, le transfert d'Hakim Ziyech n'aura finalement jamais eu lieu du côté du PSG. Présent à Paris avant que l'accord ne soit trouvé entre les deux clubs, l'international marocain aura finalement passé 24h pour rien au sein de la capitale. Pourtant, L'Equipe annonçait aux alentours de 23h30 le prêt sans option d'achat de l'attaquant, mais quelques minutes plus tard, improbable retournement de situation, le deal n'est pas validé par la LFP car les documents n'ont pas été envoyés à temps par les Blues de Chelsea.

Selon deux sources ayant connaissance du dossier et citées par l'AFP, le club de Chelsea a bien commis plusieurs erreurs dans la transmission des documents administratifs nécessaires à l'homologation du contrat de l'ailier international... C'est désormais au tour de la LFP de trancher sur le dossier. La Ligue de football professionnel (LFP) avait laissé aux clubs jusqu'à 23h pour transmettre les contrats, puis minuit pour inscrire leurs mutations dans le logiciel dédié aux transferts internationaux (Fifa TMS)... Un calendrier minuté sans flexibilité. Selon plusieurs sources, le PSG envisage de déposer un recours dès mercredi auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards.

Le pari Vitinha de l'OM

En revanche, tout s'est bien passé du côté de l'Olympique de Marseille avec le transfert de l'attaquant portugais Vitinha. Annoncé avec insistance toutes la journée, le jeune attaquant est arrivé dans le Sud de la France en fin d'après midi et a signé un contrat de 4 ans et demi dans la soirée pour un montant record de 32 millions (le transfert le plus cher de l'OM était Dimitri Payet avec 30 millions).

Les derniers transferts

Plusieurs transactions ont été validées dans les dernières minutes du mercato hivernal. Le plus gros est une nouvelle fois pour Chelsea avec la signature du meilleur jeune de la Coupe du monde 2022, l'Argentin Enzo Fernandez. Les Blues se sont alignés sur la clause libératoire de Benfica à hauteur de 121 millions d'euros.

Pour faire face à la blessure de Christian Eriksen, Manchester United a obtenu le prêt de Marcel Sabitzer, en manque de temps de jeu du côté du Bayern Munich. Enfin, parmi les plus grosses transactions des dernières minutes, le PSG a bien trouvé une porte de sortie à Keylor Navas. Le gardien est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à Nottingham Forest.