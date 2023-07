12:00 - Onana dans les cages d'United la saison prochaine !

Dans les cages de l'Inter Milan en 2022, André Onana devrait devenir le nouveau portier de Manchester United la saison prochaine. Un accord aurait été trouvé selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano. Le club mancunien va débourser près de 55 millions d'euros. Il va remplacer David De Gea qui a annoncé son départ des Red Devils sur les réseaux sociaux il y a environ une semaine. Il a mis fin à une collaboration de 12 ans et cumulé 545 matchs. Plus jeune, le gardien Camerounais a été le dernier rempart de l'Ajax Amsterdam durant 6 saisons. L'an dernier, en Série A, et surtout en Ligue des champions, il a réalisé 8 "clean sheets" et demeure être celui qui a le mieux conservé ses buts dans la plus grande des compétitions européennes. David De Gea était souvent décrié pour ses boulettes. André Onana pourrait apporter une stabilité au sein du club de Manchester United qui tente de redorer son blason.