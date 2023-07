Sadio Mané a accepté l'offre d'Al-Nassr et retrouvera en Arabie Saoudite Cristiano Ronaldo.

Sommaire Le mercato en direct

Mbappé au Real ? L'essentiel Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin pour fermer le 1er septembre prochain.

Mercredi 19 juillet, l'ancien latéral de Manchester City Benjamin Mendy a signé libre avec le FC Lorient.

Le PSG a animé le mercato avec la signature de son entraîneur Luis Enrique, Marco Asensio, Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee et Milan Skriniar. Lens a cédé Seko Fofana à Al-Nassr. Le club du royaume a également enrôlé Sadio Mané. L'OM a enrôlé Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia. Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami avec Sergio Busquets.

Suivez avec nous et en direct toute l'actualité du mercato avec toutes les signatures et ou rumeurs.

En direct

09:33 - Mané avec Ronaldo Arrivé au Bayern Munich en provenance de Liverpool l'an passé, Sadio Mané quitte déjà la Bavière pour l'Arabie Saoudite. Dans le royaume, le joueur Sénégalais a accepté l'offre d'Al-Nassr, actuel club de Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. L'attaquant africain n'a pas répondu aux attentes du club allemand qui en attendait davantage du deuxième au ballon d'or 2022. 20/07/23 - 16:00 - Gvardiol nouveau pilier de Manchester City Le défenseur croate Joško Gvardiol a été choisi par Pep Guardiola pour renforcer son effectif. Son ancien club, le RB Leipzig s'est mis d'accord avec Manchester City. Le libéro va apporter davantage de concurrence dans un secteur déjà fourni avec John Stones, Ruben Diaz, Nathan Ake, Manuel Akanji ou encore Aymeric Laporte. L'officialisation ne devrait plus tarder. 20/07/23 - 14:00 - Cuadrado bascule de la Juve à l'Inter Le Colombien de 35 ans s'est engagé avec l'Inter. Son arrivée suscite un certain mécontentement chez les supporters nerazzurri qui attendent du joueur une grande détermination. ''Jusqu'à présent, tu as tout fait pour te faire haïr, si c'est autre chose que tu veux, c'est à toi de prouver".

En savoir plus

Mbappé au Real ?

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de l'année 2024. Après cette annoncé, les rumeurs autour d'un départ au Real ne cessent d'alimenter la toile même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était très heureux à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale. Problème, Paris ne souhaite pas voir le Français partir gratuitement et pourrait forcer le départ du Français comme l'a expliqué le président du PSG lors de la présentation de Luis Enrique.