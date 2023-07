L'Arabie Saoudite anime une nouvelle fois le mercato d'été avec de nouvelles rumeurs... Découvrez les dernières infos.

Mbappé au Real ? L'essentiel Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin pour fermer le 1er septembre prochain/

La semaine dernière, le PSG a animé le mercato avec la signature de son entraîneur Luis Enrique, Marco Asensio, Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee et Milan Skriniar.

Suivez avec nous et en direct toute l'actualité du mercato avec toutes les signatures et ou rumeurs.

08:47 - Pogba, nouvelle star en Arabie Saoudite ? En délicatesse toute la saison à cause des blessures, Paul Pogba va-t-il se relancer en Arabie Saoudite ? Sous contrat jusqu'en 2026 avec la Juve, le Français était présent ce week-end en Arabie Saoudite. Interrogé dans une vidéo sur une possible arrivée en Saudi Pro League, Paul Pogba a répondu que ce n'était pas actuellement à l'ordre du jour, ne fermant pas totalement la porte pour le futur...

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de l'année 2024. Après cette annoncé, les rumeurs autour d'un départ au Real ne cessent d'alimenter la toile même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était très heureux à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale. Problème, Paris ne souhaite pas voir le Français partir gratuitement et pourrait forcer le départ du Français comme l'a expliqué le président du PSG lors de la présentation de Luis Enrique.