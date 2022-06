Mercato : PSG, OM... Quels transferts en Ligue 1 et ailleurs ?

MERCATO. Début du mercato d'été ce vendredi 10 juin avec plusieurs clubs qui devraient animer ou même chambouler le marché des transferts.

Alors que les tractations ont déjà commencé depuis plusieurs mois et que certains joueurs savent déjà quel sera leur future destination, le mercato d'été ouvre officiellement ses portes ce vendredi 10 juin à 00h00 et s'achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l'envoi des contrats à la LFP. Ce nouvel horaire permettra notamment aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l'application FIFA TMS dont l'horaire de clôture demeure minuit.

Durant cette période, plusieurs clubs vont animer ce marché. En France, on pense bien évidemment au PSG. Si les Parisiens ont assuré le coup en conservant Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens vont une nouvelle fois chercher à renforcer l'équipe autour de Mbappé, Neymar et Messi. Toujours en Ligue 1, Marseille, de retour en Ligue des champions, peut de nouveau être actif sur le marché des transferts et compte bien se renforcer pour faire bonne figure en Europe. Enfin, avec la potentielle reprise de l'OL par un fond d'investissement américain, les Gones pourraient également chambouler ce marché.

Quel mercato pour le PSG ?

La priorité de Paris était la prolongation de Kylian Mbappé, désormais chose faite, les dirigeants souhaitent renforcer leur effectif et même changer d'entraîneur. L'avenir de Mauricio Pochettino pourrait être le centre de ce marché des transferts pour le PSG, tout comme un certain Zinédine Zidane, toujours espéré dans la capitale. Parmi les joueurs et les noms cités, le Parisien avance notamment deux noms, le défenseur de l'Inter Milan Milan Skriniar et l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. Autre profil qui interesse fortement Campos, un certain Ousmane Dembélé...

Quel mercato pour l'OM ?

Les Marseillais devront notamment palier le départ de William Saliba qui souhaite rester à Arsenal pour prouver qu'il a sa place chez les Gunners. Selon quelques rumeurs, l'OM serait intéressé par Isaak Touré (Le Havre), Harold Moukoudi (ASSE) ou encore John Brooks (Wolfsburg) même si âgé de 25 ans et passé par l'Ajax, Wolfsbourg et Porto, Riechedly Bazoer, libre de tout contrat, pourrait être la clé. Pour remplacer Kamara, Longoria s'intéresserait à une Brésilien, Danilo dos Santos de Oliveira qui évolue à Palmeiras et compte 6 buts en 25 matchs cette saison. Jordan Veretout serait également toujours une piste.

Quel mercato en Ligue 1 ?

Parce qu'il n'y a pas que l'OM et le PSG, le championnat de France de Ligue 1 sera bien évidemment très actif durant plusieurs mois. Lyon devrait agiter le marché et pourrait faire revenir d'anciens joueurs. Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso est visé. À Rennes, on vise notamment un certain Steve Mandanda et les clubs promus en Ligue 1 vont tenter de se forger une équipe compétitive pour se maintenir en Ligue 1.

Quel mercato pour le Real ?

Après l'échec de Kylian Mbappé, le Real Madrid reste bien évidemment une des équipes les plus attractives au monde. Si l'échec a fait mal à Florentino Perez, les Merengue pourraient se consoler avec l'arrivée d'un autre français, le Monégasque Aurélien Tchouaménie.