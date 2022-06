"DIRECT. France - Croatie : suivez la rencontre de la Ligue des Nations en live"

FRANCE - CROATIE FOOT. Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations, la France est sous pression face à la Croatie. La bande à Deschamps joue son dernier match de la saison, et elle se doit de réagir après trois rencontres sans succès.

20:41 - Les acteurs entrent sur la pelouse Les "Allez les Bleus" accompagnent les joueurs de la France et de la Croatie ! Le coup d'envoi approche... Place aux hymnes !

20:41 - Belle ambiance pour ce France - Croatie Le Stade de France est à guichet fermé pour ces retrouvailles entre les Bleus et la Croatie. Les hymnes arrivent dans quelques minutes...

20:40 - La France et le spectre de la relégation Championne du monde en titre, vainqueur de la dernière Ligue des Nations, la France rafle quasiment tout sur son passage. Mais, pour cette édition, les Bleus sont dos au mur. Dernière de la poule, la bande à Deschamps pourrait être reléguée en « deuxième division » européenne. Ça pourrait faire tache dans l’histoire des Tricolores. Le sursaut doit venir face à la Croatie de Modric.

20:35 - Pourquoi Kimpembe a récupéré le capitanat ? Pour la deuxième fois de rang, en l’absence de Lloris, Kimpembe va arborer le brassard et emmener l’équipe de France, face à la Croatie. En conférence de presse, Didier Deschamps a justifié ce choix : « C’est un combattant, un leader, il est expressif aussi. Il a un certain vécu avec nous. J’aurais pu en mettre d’autres mais changer pour changer… Il a rempli son rôle. C’est à lui de le répéter. »

20:30 - Dalic énumère les clefs de ce France – Croatie Le sélectionneur des Vatreni, en conférence de presse, s’est épanché sur l’affrontement entre la France et la Croatie : « Il nous faut de l'engagement et de l'agressivité. Ça a été le leitmotiv de nos deux derniers matches, et nous avons montré que nous pouvons le conserver. J'ai joué quatre fois contre eux et nous n'avons jamais gagné. Mais plutôt que de parler de chiffres, il faut jouer notre meilleur football. » Le message est passé.

20:25 - Mbappé, l’arme fatale du côté de la France Éreinté par une saison à rallonge, le Parisien sera bien sur la pelouse du Stade de France. En conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué la gestion de la star avant le match face à la Croatie : « Je gère avec Mbappé, j'ai des discussions avec chaque joueur, après je prends la décision. Évidemment, il n'est pas à 100%, c'était prévu qu'il fasse 30 minutes en Autriche. C'est le dernier match et on veut regrouper toutes nos forces pour battre la Croatie et bien terminer ce stage. Je ne vais pas me plaindre, la fatigue accumulée est là pour toutes les sélections. »

20:15 - La composition de la Croatie pour défier la France La Croatie vient au stade de France avec ses titulaires. À noter, la présence du trio Brozovic, Modric et Kovacic qui pourrait mettre en difficulté le milieu de l'équipe de France. #Croatia starting lineup! #FRACRO ????????????????#Family #NationsLeague #UNL #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/8e6BTpGO61 — HNS (@HNS_CFF) June 13, 2022

20:10 - La bête noire de la Croatie se nomme… France ! Cette affiche de la Ligue des Nations, entre les Bleus et les Damiers, rappelle forcément des bons souvenirs notamment la finale de la Coupe du Monde 2018. À l’époque, la France l’avait emportée quatre buts à deux. En neuf confrontations, la Croatie n’est jamais parvenue à battre la France. Un bon signe ?

20:05 - La France abandonne la défense à trois face à la Croatie Après des débuts encourageants, avec en point d’orgue le succès final en Ligue des Nations, les Tricolores concèdent beaucoup trop de buts lors de leurs dernières sorties à 3 axiaux. Didier Deschamps a défendu ce système en conférence de presse avant d'opter pour une défense à quatre. « Il y a des options différentes. Je veux mettre les 11 à leurs meilleures places, a analysé Didier Deschamps. Ce n'est pas dit qu'on ait qu'un seul système, on peut être amené à changer en cours de match. On ne met pas la défense à trois à la poubelle. Avec ces changements, on est moins prévisible pour l'adversaire. »

20:00 - La composition de la France pour son match face à la Croatie Quelques surprises. Deschamps a laissé Griezmann sur le banc du côté de la France. Il compte sur le trio Benzema, Mbappé et Nkunku pour mettre en difficulté la défense de la Croatie. La ????????????????????' française pour ce dernier match de la saison ???? Allez les Bleus ????????#FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KzqxkGAxdk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2022

19:55 - Comment regarder France – Croatie ? Pour suivre la rencontre des Bleus, vous aurez un seul choix. L'affiche entre la France et la Croatie sera diffusée en exclusivité par TF1. Il n'y aura donc pas besoin de tergiverser devant votre télécommande.

19:50 - La France, une trêve ratée Vivement les vacances pour les Bleus. Dans cette Ligue des Nations, la France, tenante du titre, reste sur trois rencontres sans succès : une défaite face au Danemark (1-2), et deux nuls contre l’Autriche (1-1) et la Croate (1-1). Le temps de la réaction est venu pour la bande à Deschamps.