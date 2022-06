"France - Croatie : chaîne TV, compositions... Les infos du match de Ligue des nations"

FRANCE - CROATIE. Après trois matchs sans succès, la France doit réagir face la Croatie pour quitter la dernière place du groupe 1 de la Ligue des Nations. La bande à Kimpembe doit une revanche à ses supporters après la défaite face au Danemark (1-2), au stade de France.

Une rencontre entre la France et la Croatie est toujours estampillée par la finale de la Coupe du Monde 2018, remportée par les Tricolores (4-2). Quatre ans plus tard, les Bleus croisent à nouveau le fer contre la bande à Modric, dans le cadre de la la 3e journée de la Ligue des Nations. Avec deux nuls (Croatie, Autriche) et une défaite (Danemark), les protégés de Deschamps, tenants du titre, sont mal embarqués. Pour quitter la dernière place du groupe 1 de la Ligue des Nations, avant de partir en vacances, les équipiers de Kimpembe doivent battre le vice-champion du monde en titre : "C'est le dernier match, il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer", a annoncé le sélectionneur de l'équipe de France.

En face, la Croatie est guère plus en force que son adversaire du soir. Après une gifle reçue contre l'Autriche (3-0), et un match nul concédé à domicile face à la France (1-1), les Damiers ont réussi à mettre la marche en avant en s'imposant au Danemark (1-0), grâce à une réalisation de Pasalic. De quoi arriver au stade de France avec un surplus de confiance : "Il nous faut de l'engagement et de l'agressivité, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse de veille de match. Ça a été le leitmotiv de nos deux derniers matches, et nous avons montré que nous pouvons le conserver."

Cette 4e journée de la Ligue des Nations entre la France et la Croatie se disputera sur la pelouse du stade de France. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 20h40 par Orel Grinfel, arbitre de la rencontre.

Pour suivre la rencontre des Bleus, vous aurez un seul et unique choix. L'affiche entre la France et la Croatie sera diffusée en exclusivité par TF1. Il n'y aura donc pas besoin de tergiverser devant votre télécommande.

Pour suivre la revanche entre la France et la Croatie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez une seule possibilité. Pour cela, il faudra vous inscrire sur la plateforme MyTF1. Par la suite, vous devrez rejoindre la chaîne TF1, qui diffuse en exclusivité cette 4e journée de Ligue des Nations.

Le XI probable de la France : Maignan - Digne, Kimpembe, Koundé, Pavard, Clauss - Rabiot, Guendouzi - Nkunku - Mbappé, Ben Yedder.

Le XI probable de la Croatie : Livakovic - Sosa, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic - Brozovic, Modric, Kovacic - Brekalo, Budimir, Majer.