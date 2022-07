"DIRECT. Islande - France : Malard donne déjà l'avantage aux Bleues, suivez le match en live"

ISLANDE - FRANCE FOOT. Melvine Malard permet aux Bleues de mener déjà un but à zéro face à des Islandaises surprises d'entrée.

21:28 - Belle combinaison française Sur le côté gauche, Toletti, Baltimore et Bacha mettent le feu dans la défense islandaise avec une belle combinaison à trois. Finalement les joueuses de Corinne Diacre obtiennent un corner qui restera sans danger.

21:26 - Le match a repris Après une pause fraicheur d'une bonne minute, les 22 actrices reprennent le cours de cet Islande - France.

21:24 - Pause fraîcheur Comme en France, il fait très chaud en Angleterre. La première pause fraicheur de cet Islande - France est donc sifflé par l'arbitre de cette rencontre.

21:23 - L'enchainement de Malard Sur un bon ballon de Toletti dans la profondeur, Melvine Malard contrôle, se retourne, et frappe mais sa tentative fuit, cette fois-ci, le cadre de Sigurdardottir. Les Bleues mènent toujours 1-0 dans cet Islande - France.

21:19 - Belle occasion pour les Françaises Melvine Malard parvient à déborder sur le côté droit et à adresser un centre dans la surface de réparation. Sandy Baltimore reprend mais la défense islandaise est encore bien présente pour repousser le danger dans cet Islande - France.

21:17 - Grosse faute de Gisladottir Après un beau dribble de Melvine Malard, Gisladottir commet une faute qui casse le rythme et l'action lancée par la Lyonnaise dans cet Islande - France.

21:14 - Le sauvetage de la défense islandaise Quelle défense de Viggosdottir qui se jette pour dévier un ballon de Sandy Baltimore qui semblait prendre le chemin des filets.

21:13 - Le clapping des Islandais Dans les tribunes du New-York Stadium, les supporteurs islandais font du bruit pour cet Islande - France. Un clapping vient d'être lancé.

21:11 - La barre pour l'Islande Quelle occasion pour les Islandaises dans cet Islande - France. Sur un corner joué au second poteau, Jonsdottir joue le ballon de la tête mais celui-ci termine sur la barre de la gardienne de l'équipe de France.

21:09 - Baltimore prend sa chance Après un une-deux avec Malard, Baltimore prend sa chance mais sa frappe passe largement à côté du cadre islandais. Les Françaises tentent d'inscrire un deuxième but dans cet Islande - France.

21:05 - Gunnarsdottir prend sa chance Les Islandaises essayent de réagir dans cet Islande - France. Après une perte de balle au milieu de terrain, Gunnarsdottir prend sa chance de loin mais ne trouve pas le cadre.

21:04 - Les Bleues en maitrise Après cette ouverture du score très précoce, les Bleues continuent de mettre la pression et essayent de maitriser lorsqu'elles ont la balle.

21:01 - Malard donne déjà l'avantage aux Bleues Quelle entame des Bleues dans cet Islande - France ! Melvine Malard conclut parfaitement et donne l'avantage à l'équipe de France dans cette rencontre.

21:01 - Melvine Malard s'essaye déjà Dès la première minute de cet Islande - France, Melvine Malard prend sa chance mais c'est dans les bras de la portière islandaise.

21:00 - C'est parti ! C'est parti à Rotherham pour cet Islande - France ! Il s'agit du dernier match de ce groupe D de l'Euro 2022. Les Bleues, déjà qualifiées, seront les arbitres de cette poule où l'Islande, la Belgique et l'Italie sont encore en lice pour rejoindre les quarts de finale.

20:55 - Les 22 actrices sont sur la pelouse Les 22 actrices de cet Islande - France sont sur la pelouse du New-York Stadium de Rotherham et s'apprêtent à jouer cette dernière journée du groupe D de l'Euro féminin. Le coup d'envoi devrait être donné dans cinq minutes.

20:49 - L'Islande démarre bien En général les Islandaises démarrent bien leur rencontre et les Bleues vont devoir être vigilantes lors de ce début d'Islande - France. En effet, les joueuses de Thorsteinn Halldórsson ont ouvert le score lors de dix de ses douze derniers matches. À l'occasion de cet Euro, elles ont aussi marquer en premières face à la Belgique et face à l'Italie.

20:42 - Les Bleues connaissent déjà leurs adversaires en quarts Cet Islande - France pourrait constituer pour les Bleues une dernière répétition pour préparer au mieux le quart de finale de cet Euro 2022 qui les attendent ce samedi 23 juillet face aux Pays-Bas.

20:35 - L'Islande a déjà battu la France Cet Islande - France n'est pas le premier de l'histoire du foot féminin. L'affiche de ce soir est la huitième confrontation directe entre les deux équipes et les Islandaises ont déjà battu les Françaises. Mais cette victoire est la seule et remonte à 2007. Les Bleues avaient été battues lors de la phase de la qualification de l'Euro. Derrière, la France a remporté toutes les confrontations.

20:28 - "On peut marquer des buts à cette équipe", déclare Halldorsson Le sélectionneur islandais a affiché sa confiance avant cet Islande - France : "Ce sera un match difficile pour nous. La France est une bonne équipe. Elles sont très fortes depuis le début du tournoi. Elles attaquent bien, se créent beaucoup d'occasions. Il faudra bien défendre. Et bien attaquer quand on va récupérer le ballon. Il faudra saisir nos opportunités, mais je suis optimiste, on le fera. On peut avoir des occasions et marquer des buts à cette équipe", a déclaré Thorsteinn Halldórsson en conférence de presse.

20:21 - "On veut rester dans notre dynamique de victoires", assure Diacre Si la qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2022 et la première place du groupe D sont deux choses acquises pour la France, la sélectionneuse Corinne Diacre assure que son équipe est encore à 100% dans la compétition et ne prendra pas cet Islande - France à la légère. "Le groupe est concentré, même si le match ne compte pas pour la qualification, on veut rester dans notre dynamique de victoires, de confiance. L'aspect motivationnel, elles l'ont déjà en elles", a déclaré l'ancienne entraineuse de Clermont en conférence de presse.

20:14 - La France déjà qualifiée mais.. Avant cet Islande - France, les enjeux sont divers. Si les Bleues sont déjà qualifiées et assurées de finir premières de ce groupe, le deuxième billet pour les quarts de finale de cet Euro 2022 dans ce groupe D n'est pas encore attribué. Les Islandaises sont, pour le moment, à la deuxième position et qualifiées mais au même moment la Belgique et l'Italie s'affronteront pour essayer de prendre cette deuxième place. Un point sépare l'Islande des Belges et des Italiennes.

20:07 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de cet Islande - France sont tombées. Six changements ont été opérés par Corinne Diacre par rapport au dernier match. L'absence de Marie-Antoinette Katoto a été comblée par la Lyonnaise Melvine Malard qui prend sa place à la pointe du 4-3-3 mise en place par la sélectionneuse de l'équipe de France. Voici le onze des Bleues : Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara, Renard (cap), Bacha - Bilbault, Mateo, Toletti - Diani, Malard, Baltimore. Voici la composition de l'Islande : Sigurdardottir - Gudn.Arnadottir, Viggósdóttir, Sigurdardottir, Gisladottir - Brynjardottir, Vilhjalmsdottir, Gunnarsdottir - Jonsdottir, Albertsdottir, Thorvaldsdottir