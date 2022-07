"France - Pays-Bas : les Françaises rejoignent les demi-finales de l'Euro, le résumé du match"

23:50 - Le résumé du match

La France décroche son ticket pour les demies de l'Euro 2022 après un match difficile. Et pourtant elles auraient pu se le rendre plus facile. En première période, rien ne souriait à l'équipe de France et la soirée s'annonçait de nouveau maudite. Les Bleues n'ont pas rejoint les demi-finales d'une grande compétition depuis 10 ans et les joueuses de Corinne Diacre ont dû y penser lorsque toutes leurs occasions étaient repoussées par la gardienne, les défenseurs sur leur ligne ou par le poteau quand Delphine Cascarino s'essayait depuis l'extérieur de la surface (27e). Et quand van Domselaar n'était pas sur sa ligne, c'est van Der Gragt qui jouait les derniers remparts au plus grand désespoir de Melvine Malard (37e) puis Grace Geyoro (41e). Au retour des vestiaires, la physionomie a changé. Les Hollandaises ont passé la vitesse supérieure et ont muselé les Françaises. Mais malgré tout, Wendie Renard et ses coéquipières ont essayé de faire sauter le verrou mais van Der Gragt a encore une fois sauvé un ballon sur sa ligne sur une tentative de la capitaine française (64e). Et la différence aurait pu être faite dans les dernières secondes de la deuxième mi-temps mais van Domselaar était visiblement infranchissable. La gardienne hollandaise repousse la tentative de Delphine Cascarino avant de véritablement dégouté Wendie Renard qui avait réalisé une tête quasi parfaite (90e+3). Il a fallu donc attendre les prolongations pour voir les Françaises faire enfin trembler les filets de van Domselaar. Kadidiatou Diani obtient un pénalty après une faute de Janssen dans la surface. C'est Ève Périsset qui a pris ses responsabilités et qui a transformé ce pénalty effleuré du bout des gants par van Domselaar (102e). Dans la deuxième période des prolongations, les Françaises ont manqué, à plusieurs reprises, de lucidité pour tuer complètement la rencontre. Heureusement pour les Bleues, les joueuses de Mark Parsons n'ont pas eu la force de revenir au score. La France retrouvera l'Allemagne ce mercredi 27 juillet pour une demi-finale qui s'annonce palpitante.