"DIRECT. France - Pays-Bas : les Bleues poussent, suivez le match en live"

FRANCE - PAYS-BAS FOOT. Depuis le début de ce France - Pays-Bas, les Françaises dominent ce dernier quart de finale de l'Euro 2022 mais il manque la finition.

21:27 - Le poteau pour Cascarino OH! Quelle frappe de Cascarino qui reprend de volée un corner repoussé. Celle-ci finit sa course sur le poteau et sort de la surface de réparation de van Domselaar qui semblait, cette fois-ci, battue.

21:25 - La frappe de Malard n'est pas cadrée Sur une perte de balle des Pays-Bas, Melvine Malard est servie dans la profondeur par Geyoro mais l'attaquante de Lyon ne trouve pas le cadre. Encore une occasion manquée dans ce France - Pays-Bas. Les Bleues ont déjà frappé huit fois.

21:23 - Quelle occasion pour Toletti Quelle action pour Sandie Toletti ! La milieu de terrain était seule dans la surface de réparation et prend sa chance sans contrôle mais sa frappe s'envole au-dessus de la cage néerlandaise. Les Bleues dominent mais ne concrétisent pas dans ce France - Pays-Bas.

21:21 - Encore van Domselaar Quel début de France - Pays-Bas pour van Domselaar. La gardienne néerlandaise repousse de la paume une frappe de l'extérieur de la surface de Delphine Cascarino.

21:19 - Les corners s'enchainent Les Bleues enchainent dans ce France - Pays-Bas. Les Françaises obtiennent un troisième corner en quelques minutes. Encore une fois, c'est Wendie Renard qui s'élève le plus haut mais encore une fois ça fuit le cadre.

21:16 - Quelle opportunité ! Superbe arrêt de van Domselaar qui a presque été trompée par sa propre coéquipière Janssen. La défenseur batave s'était trouée et avait déviée un centre vers ses propres cages mais la portière des Pays-Bas réalise un superbe arrêt. Charlotte Bilbault prend ensuite sa chance mais encore une fois van Domselaar s'impose.

21:14 - Belle tentative de Diani Sur un contre express mené par les Françaises, Kadi Diani tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation mais van Domselaar est sur la trajectoire et se saisit du ballon en deux temps. Toujours pas de buts dans ce France - Pays-Bas après un quart d'heure de jeu.

21:12 - Premier corner pour la France Quelques minutes après le premier corner de la rencontre obtenu par les Pays-Bas, la France obtient à son tour un corner suite à une tête défensive de Miedema. Wendie Renard reprend de la tête mais ne cadre pas.

21:11 - Début de match poussif Alors que la fin du premier quart d'heure approche dans ce France - Pays-Bas, les deux équipes peinent à créer du danger sur les cages. Quelques imprécisions empêchent la bonne progression de l'équipe de France qui a plus le ballon depuis le début de la rencontre.

21:08 - Premier corner de la rencontre Sur une frappe lointaine de Spitse, Wendie Renard s'interpose et dévie le ballon en corner. Il s'agit du premier coup de pied de coin de ce France - Pays-Bas. Il ne donne finalement rien.

21:05 - Beaucoup d'activité pour Diani Ce France - Pays-Bas ne déroge, pour le moment, pas à la règle. Kadidiatou Diani est particulièrement active depuis le début de la rencontre et pose des problèmes à la défense hollandaise.

21:04 - Les Hollandaises sortent Les Hollandaises sortent enfin de leur camp après avoir subi la pression française. Sur un bon mouvement batave, Sakina Karchaoui coupe un bon centre et transmet à sa gardienne.

21:02 - Bonne entame des Françaises Les premières minutes de ce France - Pays-Bas sont à l'avantage des Françaises qui mettent beaucoup de pression et qui récupèrent très vite les ballons perdus.

21:01 - Déjà une première incursion Les Bleues sont les premières à s'immiscer dans la surface adverse dans ce France - Pays-Bas. Kadi Diani sert Geyoro qui parvient à se retourner et à frapper mais van Domselaar s'empare du ballon.

21:00 - C'est parti ! Et c'est parti à Rotherham au New-York Stadium. Ce France - Pays-Bas vient de démarrer. Une place en demi-finale de l'Euro 2022 est en jeu.

20:55 - Les deux équipes sont sur la pelouse Le coup d'envoi de ce dernier quart de finale de l'Euro France - Pays-Bas va bientôt démarrer. Les deux formations sont sur la pelouse et entonnent leurs hymnes respectifs. L'ambiance grimpe à Rotherham.

20:49 - Le car des Bleues touché par un projectile Le car de l'équipe de France a été touché par un projectile avant ce France - Pays-Bas à peu près au milieu du chemin qui menait les joueuses vers le New-York Stadium de Rotherham selon nos confrères de l'Équipe. Une vitre extérieure a été fissurée mais aucune joueuse n'a été touchée.

20:42 - Les Pays-Bas sont les tenants du titre Les Bleues savent que ce France - Pays-Bas risque d'être un match relevé. Et pour cause, les Hollandaises sont tout simplement les tenantes du titre de l'Euro féminin. En 2017 elles avaient remporté le tournoi en battant le Danemark en finale (4-2).

20:35 - La malédiction des quarts Avant ce France - Pays-Bas, les Bleues connaissent l'histoire qui les précèdent. En effet, les Françaises ne se sont pas qualifiées en demi-finales d'une grande compétition depuis 10 ans et les JO 2012 à Londres. 10 ans après donc, les joueuses de Corinne Diacre espèrent briser cette malédiction, qui plus est, sur les terres anglaises qui leur avaient réussi il y a 10 ans.

20:28 - "Tout le monde a décidé que la France allait gagner", regrette Parsons Avant ce France - Pays-Bas, Mark Parsons a évoqué les bruits de couloir avant cette rencontre : "J'ai dit que le sentiment est que tout le monde dit que la France va gagner. Mais nous ne sommes pas ici juste pour vendre des billets. Je comprends que les gens ont ce sentiment vis à vis de la France mais regardez où on en est dans ce tournoi. J'ai aussi dit que je ne pensais pas que beaucoup d'équipes voulaient nous rencontrer", a déclaré le sélectionneur anglais de cette équipe hollandaise.

20:21 - "S'il doit y avoir un favori, c'est plutôt elles", assure Diacre En conférence de presse avant ce France - Pays-Bas, la sélectionneuse de la France a tenu à enlever de la pression à son équipe en leur retirant le statut de favori qui semble pourtant leur coller à la peau avant cette rencontre. "De mon point de vue, on a un match de football à jouer demain. Elles sont tenantes du titre. S'il doit y avoir un favori, c'est plutôt elles. D'autant qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'on n'arrive pas à passer les quarts de finale, donc je doute que l'on soit favorites demain", a lâché Corinne Diacre.

20:14 - Le bilan des confrontations directes Sur les huit France - Pays-Bas disputés dans l'histoire du foot féminin, trois se sont soldés par un match nul. Les Hollandaises n'ont remporté qu'une seule confrontation alors que les Bleues ont gagné quatre fois. Le dernier match entre ces deux formations remonte à février 2022 et les Françaises s'étaient imposées (3-1) grâce à un but de Wendie Renard et un doublé de la grande absente Marie-Antoinette Katoto.

20:07 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de ce France - Pays-Bas sont tombées. Les Bleues évolueront en 4-3-3. Corinne Diacre a préféré Melvine Malard à la pointe de l'attaque à la place de Marie-Antoinette Katoto blessée depuis le match face à la Belgique. Griedge Mbock commence également le match et a été, de nouveau, préférée à Aïssatou Tounkara. Voici le onze de départ français : Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock, Renard (c), Karchaoui - Bilbault, Geyoro, Toletti - Diani, Malard, Cascarino. En face les Pays-Bas évolueront également en 4-3-3 avec le retour de la capitaine hollandaise Vivianne Miedema à la pointe de l'attaque. La star batave avait été touchée par le covid et n'avait fait son retour à l'entrainement que ce mercredi. Voici le onze de départ de Mark Parsons : van Domselaar - Wilms, van Der Gragt, Janssen, Casparij - Groenen, van de Donk, Spitse - Beerensteyn, Miedema, Pelova