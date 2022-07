Liverpool - Manchester City : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du Community Shield en direct

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY. Premier match officiel pour Liverpool et Manchester City cette saison qui vont s'affronter ce samedi 30 juillet pour le Community Shield.

Premier trophée attribué en Angleterre, le Community Shield est le théâtre d'un nouvel affrontement entre deux grandes équipes anglaises : Liverpool et Manchester City. Si les Reds vont tenter de remporter un 16e Community Shield, les joueurs de Pep Guardiola auront l'occasion d'en gagner un septième. Cette rencontre va sonner le coup d'envoi d'une saison où les deux clubs auront de grandes ambitions en Angleterre (Premier League, FA Cup, EFL Cup) mais également sur la scène européenne (Ligue des Champions).

Le Community Shield sera l'occasion de voir les nouvelles recrues en compétition officielle (Darwin Nunez à Liverpool, Julian Alvarez, Kalvin Phillips et Erling Haaland à Manchetser City). Pour cette rencontre, Jurgen Klopp devra faire sans deux joueurs importants : Diogo Jota et le gardien Alisson Becker. Le technicien est revenu jeudi 28 juillet sur leur absence : "Non, Alisson et Diogo n'ont aucune chance. Ali s'est entraîné aujourd'hui plus que la veille, donc il sera certainement disponible pour Fulham, mais pas pour le week-end."

À quelle heure débute Liverpool - Manchester City ?

Le coup d'envoi du Community Shield opposant Liverpool à Manchester City est prévu samedi 30 juillet à 18h00 au King Power Stadium de Leicester (Angleterre).

Sur quelle chaîne suivre Liverpool - Manchester City ?

Détenteur des droits TV du Community Shield, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre Liverpool et Manchester City.

Si vous souhaitez regarder la rencontre du Community Shield entre Liverpool et Manchester City sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Liverpool et Manchester City ?

Liverpool : Kelleher (ou Adrian) (G)- Alexander-Arnold - Konaté - Van Dijk - Robertson - Fabinho - Henderson - Thiago - Salah - D.Nunez - L.Diaz.

Manchester City : Ederson - Walker - Aké - R.Dias - Cancelo - B.Silva - Rodri - De Bruyne - Mahrez - Haaland - Grealish (ou Foden).

Quels sont les pronostics du Community Shield entre Liverpool et Manchester City ?