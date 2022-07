"PSG - Nantes : les Parisiens commencent très fort la saison, le résumé du match"

22:15 - Le résumé du match

Le PSG remporte son premier trophée de la saison. Les Parisiens de Christophe Galtier ont battu Nantes à Tel-Aviv pour s'adjuger le Trophée des champions. Dès l'entame de match, les joueurs de la capitale ont imposé la cadence et ont confisqué le ballon aux Canaris. Même s'ils se sont parfois exposés aux offensives des Nantais, le PSG a finalement vite fait la différence par l'intermédiaire de Lionel Messi. L'Argentin a éclaboussé de sa classe le premier acte et l'a sublimé par un but (22e). Marquinhos avait, avant ça, touché la barre de Lafont. Si les Nantais ont réagit, Donnarumma a su rester concentré pour repousser la frappe lointaine de Blas. Ce sont finalement les Parisiens qui ont piqué une deuxième fois grâce à un sublime but de Neymar qui inscrit un coup franc exceptionnel (45e+4). En deuxième période, les Parisiens ont continué leur festival tout en maitrise. Sergio Ramos a inscrit une talonnade à la Luis Suarez (57e) avant que Neymar ne clôt le total régal des joueurs de la capitale par un quatrième et dernier but (82e). Le PSG commence le nouvel exercice de la meilleure des manières et semble parfaitement prêt pour la nouvelle saison qui se présente à eux.