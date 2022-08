"Lyon - AC Ajaccio : chaîne tv, horaires, compos… Les infos du match"

FOOT LYON - AC AJACCIO. La Ligue 1 reprend ses droits, ce vendredi 5 août. Pour l'ouverture du championnat de France, Lyon reçoit, au Groupama Stadium, l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1.

Enfin ! En ce vendredi 5 août 2022, les amoureux de la Ligue 1 sont délivrés. En ouverture du championnat de France, cru 2022-2023, Lyon affronte, au Groupama Stadium, l'AC Ajaccio. Après une saison décevante (8e), terminée en dehors des places européennes, l'OL s'est donné les moyens de ses ambitions. Les Gones ont notamment rapatrié de vieilles connaissances avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. En conférence de presse, l'ex-attaquant d'Arsenal, et désormais capitaine de l'OL, s'est confié avant ses retrouvailles avec le public rhodanien : "Je suis là pour amener ce que j'ai appris, et ce que j'ai pu voir en Angleterre. Je suis forcément un joueur différent. Je n'ai jamais été égoïste, mais je suis plus collectif, plus amené à diriger, à mener mes coéquipiers. J'ai moins cette obsession du but. Je suis là pour qu'on gagne, et si on est sur le podium sans que je marque, je serai content."

Promu de Ligue 2, l'AC Ajaccio est le petit poucet de ce championnat de France. Mais, sur la pelouse de l'OL, les Corses ne s'avouent pas vaincus d'avance : "Lyon est une très grosse cylindrée, pour autant, nous ne partons pas en victimes. On a étudié le jeu de cette équipe et l’on va s’efforcer de leur tenir tête. Dans un premier temps, il s’agira de bien défendre mais pas que. Il faudra aussi travailler les transitions et s’efforcer de profiter au mieux des situations de contre qui nous serons proposées."

Pour l'ouverture du championnat de Ligue 1 2022-2023 entre l'OL et l'AC Ajaccio, l'horaire est connu des férus du ballon rond. Au Groupama Stadium, le coup d'envoi de Lyon - Ajaccio sera donné à 21h00 par Benoît Bastien.

Pour suivre la rencontre entre l'OL et l'AC Ajaccio, vous devrez être abonné à Amazon Prime Video. Le principal détendeur des droits de la Ligue 1 possède environ 80% des matchs. Vous retrouverez l'équipe d'Amazon autour de Thibault Le Rol pour l'ouverture du championnat de France entre Lyon et l'AC Ajaccio.

Pour suivre Lyon - AC Ajaccio en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Vous devrez souscrire à un abonnement 100% digital à Amazon Prime Video ce qui vous permettra de suivre le match d'ouverture de la Ligue 1 en direct sur Amazon Prime Video 1. Il est impossible de suivre Lyon - AC Ajaccio, en direct à la télévision, de manière gratuite.

Le XI probable de Lyon : Lopes - Tagliafico, Lukeba, Mendes, Gusto - Lepenant, Aouar, Paqueta - Toko Ekambi, Lacazette (cap.), Tetê.

Le XI probable de l'AC Ajaccio : Leroy - Diallo, Vidal, Gonzalez, Alphonse - Cimignani, Mangani (cap.), Marchetti, Spadanuda - Moussiti-Oko, Hamouma.

Ce vendredi 5 août 2022, au Groupama Stadium, l'OL est logiquement donné favori face à l'AC Ajaccio.