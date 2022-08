"Lyon - AC Ajaccio : l'OL s'impose contre l'ACA, le résumé du match"

FOOT LYON - AC AJACCIO. Grâce à une première période enflammée, l'OL a pris le dessus sur l'ACA grâce à des réalisations de Tetê et Lacazette en match d'ouverture de la Ligue 1. L'attaquant de l'OL, également passeur décisif, a été un poisson pour l'AC Ajaccio, qui a réduit la marque par Mangani.

23:40 - Merci d'avoir été présent pour ce Lyon - AC Ajaccio On vous quitte pour ce vendredi 5 août ! À suivre, tout le week-end, tous les matchs de la 1ère journée de Ligue 1 !

23:30 - Lopes, un craquage de plus face à l’AC Ajaccio Le portier de l’OL a été l’auteur d’une vilaine faute sur El Idrissy. Il a placé sa hanche dans la tête de l’offensif de l’ACA. Logiquement expulsé, il a mis ses partenaires en difficulté et causé la réduction de la marque par Mangani. Il doit se canaliser pour éviter d'être un poids pour Lyon.

23:25 - Olivier Pantaloni (coach de l'AC Ajaccio) : "On a des joueurs de caractère" Au micro d'Amazon Prime Video, l'entraîneur de l'équipe corse s'est exprimé après la défaite des siens face à l'OL (2-1) : "Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. On avait travaillé sur les transitions à la récupération de la balle. On a utilisé les espaces derrière les latéraux. On a pris un but évitable, et un but sur le talent des joueurs sur la première réalisation de Tetê. On a des joueurs de caractère, il faut compter sur nous pour accrocher le maintien."

23:20 - Rémy Riou (gardien de l'OL) : "Le plus important, c’est de ramener l’OL vers le haut" Après l'expulsion de Lopes, Riou a participé à la rencontre face à l'ACA. Il a répondu aux questions d'Amazon Prime Video : "Ça fait plaisir. Je suis rentré à la maison, je ne m’attendais pas à jouer. Je suis content pour le groupe. On a été récompensés de nos efforts. J’ai pris du plaisir. Le plus important, c’est de ramener l’OL vers le haut. On savait que ça serait compliqué face à l’AC Ajaccio. On a fait le travail. On a très bien démarré cette rencontre. À dix contre dix, on s’est adaptés. On a un peu moins joué que ce qu’on voulait faire. On a géré le score."

23:15 - L’AC Ajaccio, le petit poucet n’a pas été un faire-valoir face à Lyon Plus petit budget de Ligue 1, les Corses ont montré un magnifique visage face à l’OL, au Groupama Stadium. Les hommes de Pantaloni ont joué crânement leurs chances, et sont parvenus à mettre les joueurs de Bosz en difficulté. Malgré leur défaite, ils peuvent construire sur ce type de performance dans leur objectif de maintien. Seul couac de la soirée, l'expulsion de Romain Hamouma, pour deux cartons jaunes, qui va être suspendu.

23:10 - Lepenant, la pierre angulaire de Lyon Sans faire de bruit, l’ex-élément du SM Caen s’est déjà imposé dans l’entrejeu de l’OL. Propre techniquement, inspiré défensivement, le néo-Gone a été la clef de voute du jeu de Lyon face à l’AC Ajaccio. Pour sa première apparition de Ligue 1, c’est très prometteur ! À suivre.

23:05 - Vincent Marchetti (capitaine de l'AC Ajaccio) : "Il faut s’appuyer là-dessus et continuer à travailler" Au micro d'Amazon Prime Video, le milieu de terrain de l'ACA a livré son analyse après la défaite des siens face à l'OL (2-1) : "On sort avec un peu de déception. Il y a de la satisfaction. On a sorti un gros match. On découvre la Ligue 1. Il y a beaucoup de talents, et on l’a payé. On s’était dit de ne pas avoir de regret. On voit que ce soir, on a fait de bonnes choses. Il faut s’appuyer là-dessus et continuer à travailler. On a lâché les chevaux en deuxième période, on a été peut-être un peu timide en première période. On a eu plus de confiance au fil du match."

23:00 - Lacazette, le Général guide l’OL Cinq ans après son départ de Lyon, l’international français a répondu présent pour son retour dans son jardin du Groupama Stadium. En une demi-heure face à l’AC Ajaccio, le buteur a offert une passe décisive à Tetê et inscrit un penalty ! Le tempo est donné !

22:57 - L'OL assure l'essentiel face à l'AC Ajaccio Grâce à des réalisations de Tetê et Lacazette, Lyon inscrit ses trois premiers points de la saison en Ligue 1. Brillant en première période, l'OL a souffert en deuxième période face à une belle équipe de l'AC Ajaccio, qui aurait pu revenir à hauteur de leur adversaire. Les Gones devront faire sans Lopes dans les premières journées. Le portier a été logiquement expulsé en première période.

22:55 - C'est terminé entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio (2-1) L'Olympique Lyonnais l’emporte donc (2-1) et ce succès est amplement mérité au vu des chiffres. Avec 67% de possession de balle, contre 33% pour l'AC Ajaccio, et 5 tirs cadrés (4 pour l'AC Ajaccio), l'Olympique Lyonnais a en effet fait étalage de sa supériorité dans plusieurs secteurs de jeu durant la partie.

22:54 - Spadanuda écope d'un carton jaune Le milieu de l'AC Ajaccio a réalisé un tacle non maîtrisé sur Gusto.

22:53 - Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans ce OL - AC Ajaccio Lyon est à quelques minutes d'inscrire ses trois premiers points dans cette Ligue 1 2022-2023.

22:53 - Leroy maintient l'AC Ajaccio dans le match ! Sur une frappe écrasée de Cherki, le portier de l'ACA arrête le ballon !

22:51 - Marchetti et Mangani quittent la pelouse pour l'AC Ajaccio Le capitaine de l'ACA est remplacé par Coutadeur. Laci entre à la place de Mangani.

22:49 - Nouveau changement du côté de l'OL Cherki remplace Tetê, premier buteur de la soirée ! Il reste moins de cinq minutes dans ce Lyon - AC Ajaccio.

22:47 - Barcola manque la balle de break pour l'OL ! Lancé dans la course, l'ailier de Lyon s'emmène bien le ballon ! Devant Leroy, le gamin des Gones piquent trop son ballon ! L'AC Ajaccio a eu chaud.

22:45 - Alphonse reste au sol du côté de l'AC Ajaccio Le défenseur de l'ACA souffre après un coup ! Il va pouvoir tenir sa place. Il reste dix minutes dans ce Lyon - AC Ajaccio.

22:43 - L'AC Ajaccio bute sur la défense de l'OL Avec la fatigue, les joueurs de l'ACA ont de plus en plus de déchet. L'OL en profite pour défendre leur avantage !

22:40 - Malo Gusto souffre du côté de l'OL Sur un duel avec un défenseur de l'AC Ajaccio, le défenseur de Lyon a subi un coup à la cheville droite. Il boite bas... À suivre du côté de Lyon !

22:36 - L'OL change deux joueurs ! Barcola et Tolisso remplacent Toko Ekambi et Paqueta.

22:35 - L'AC Ajaccio effectue trois changements Bayala, Nouri et El Idrissy laissent leur place à Spadanuda, Cimignani, et Moussiti-Oko ! Les Corses jettent leurs dernières forces pour revenir à la hauteur de Lyon.

22:34 - On entre dans les vingt dernières minutes de ce Lyon - AC Ajaccio Pour l'heure, l'OL mène toujours d'un petit but grâce à des réalisations de Tetê et Lacazette. Mangani a réduit la marque du côté de l'ACA. Les deux équipes évoluent avec dix joueurs.

22:31 - Avinel sauve l'AC Ajaccio Sur une contre-attaque menée par Gusto, le défenseur de l'ACA s'interpose sur un centre. Le ballon finit en corner. Après un jeu à deux, Lepenant voit sa frapper fuir le cadre.

22:28 - L'OL se montre plus entreprenant Plus haut sur le terrain, Lyon parvient à récupérer des ballons. Sur une erreur de Gonzalez, Tetê s'essaie de loin. La tentative du premier buteur du soir est trop enlevée ! L'AC Ajaccio se dégage par Leroy.