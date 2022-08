"Strasbourg - Monaco : déception pour le RC Strasbourg (1-2), retour sur les moments clés du match"

Le RC Strasbourg a bien mal mené son affaire. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit légèrement à son avantage (52% contre 48%), mais c’est l'AS Monaco qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (6 contre 5) et surtout qui termine avec l’avantage à la marque (1-2).

Après avoir fait appel à la VAR, Francois Letexier rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé au RC Strasbourg. Le score reste inchangé au Stade de la Meinau (2-2) !

18:52 - Un but en suspens au Stade de la Meinau

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Francois Letexier a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo.