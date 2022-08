"Clermont - PSG : Les Parisiens s'imposent brillamment avec un but fabuleux de Messi, le résumé du match"

23:10 - Le résumé du match

Le PSG commence sa saison de Ligue 1 par un carton. Les Parisiens ont corrigé les Clermontois (5-0). Il n'a fallu attendre que neuf minutes pour voir Neymar lancé les joueurs de la capitale de la meilleure des manières. Le Brésilien a été le meilleur joueur de ce Clermont - PSG car au-delà de son but, l'ancien Blaugrana a délivré ensuite deux passes décisives pour Hakimi à l'issue d'un contre express parfaitement mené (26e) avant de servir Marquinhos qui inscrit son traditionnel but de la tête (38e). En deuxième période, les Parisiens ont eu tendance à gérer l'avance qu'il s'était octroyée lors du premier acte. Et il a fallu attendre la fin du match pour avoir de nouveaux buts après plusieurs arrêts de Mory Diaw qui, malgré cinq buts encaissés, aura fait un bon match. Neymar décide de continuer à endosser le rôle du passeur pour offrir un but à son grand ami Lionel Messi qui pousse au fond des filets (80e). Six minutes plus tard, l'apothéose de la soirée intervient avec un but absolument phénoménal de l'Argentin qui réalise un contrôle avant de faire un retourné exceptionnel qui sera salué par tous les spectateurs présents au stade Gabriel-Montpied. Les joueurs de la capitale commencent très très fort sa saison de Ligue 1 et prend déjà les rênes du championnat de France en envoyant un signal fort.