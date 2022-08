"DIRECT. Clermont - PSG : suivez le match en live"

CLERMONT - PSG. Suivez en direct ce Clermont - PSG, première journée du championnat de France de Ligue 1 qui se déroule ce samedi 6 août à 21h.

21:01 - Le ballon pour le PSG Ces premières secondes de ce Clermont - PSG laisse entrevoir une probable domination des Parisiens qui ont eu le ballon durant toute la première minute de jeu. Les Auvergnats viennent de le récupérer.

21:00 - C'est parti pour le match entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain ! C’est parti à Clermont-Ferrand, où Jeremy Stinat donne le coup d’envoi de Clermont - PSG.

20:55 - Les joueurs rentrent sur la pelouse Les deux équipes rentrent sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied pour disputer ce Clermont - PSG. Le coup d'envoi va être donné dans cinq petites minutes.

20:49 - La 50e saison du PSG en Ligue 1 Cette nouvelle saison a une saveur particulière pour les Parisiens. En effet le club de la capitale dispute à l'occasion de cet exercice 2022/2023 sa 50e saison au sein du championnat de France de Ligue 1.

20:42 - Le PSG a bien commencé sa saison Les Parisiens ont déjà joué un match officiel cette saison avec une victoire lors du Trophée des champions la semaine passée face à Nantes (4-0). Les joueurs de Christophe Galtier semble être très en jambes et ont réalisé une prestation assez impressionnante. Confirmation ce soir à l'occasion de ce Clermont - PSG ?

20:35 - Une saison passée difficile pour Clermont La saison dernière, les Clermontois connaissaient la Ligue 1 pour la première fois de leur histoire et forcément la tâche fut difficile pour les hommes de Gastien. Ils ont terminé 17e au bord de la zone de relégation mais l'objectif principal a été rempli : se maintenir.

20:28 - Les confrontations directes Dans l'histoire des Clermont - PSG les Parisiens ont un immense avantage psychologique. Les joueurs de la capitale ont donné de véritables leçons aux Auvergnats. Lors des deux seules confrontations directes de l'histoire qui se sont déroulées la saison passée, Paris s'est imposé 4-0 et 6-1.

20:21 - Gastien se rappelle de la saison passée L'entraineur clermontois a des mauvais souvenirs des derniers Clermont - PSG disputés et a expliqué en conférence de presse que son équipe devait s'en servir pour éviter de nouvelles désillusions cette année. « On sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire pas se relâcher contre eux. On était très proches de revenir au score à domicile l'an dernier quand on était mené 2-1 et en douze minutes, ils nous ont marqué quatre buts car nous sommes partis dans tous les sens. Contre eux, on est puni rapidement », a expliqué Pascal Gastien.

20:14 - Galtier sur son système de jeu Christophe Galtier est revenu, en conférence de presse, avant ce Clermont - PSG sur son système de jeu : « On peut avoir le sentiment quand on annonce qu'on joue à 3 ou à 5 que c'est un système défensif, mais je pense que c'est le contraire et que c'est un système qui peut nous amener à avoir beaucoup de monde en position offensive. Ce système permet d'attaquer en nombre et doit donner un juste équilibre pour éviter ces transitions. »

20:07 - Les compositions d'équipes Pascal Gastien a privilégié un 4-2-3-1 pour affronter les Parisiens dans ce Clermont - PSG avec la présence, au milieu de terrain, de la recrue estivale Maxime Gonalons. Voici le onze des Auvergnats : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier, Borges - Gonalons, Gastien - Allevinah, Khaoui, Rashani - Andric. Du côté du PSG, Christophe Galtier doit composer sans Kylian Mbappé qui n'est pas dans le groupe à cause d'un problème aux adducteurs. Voici le onze parisien : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Sarabia, Neymar