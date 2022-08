"Angers - Nantes : les deux équipes finissent à égalité, ce qu'il faut retenir"

Le duel a été serré aujourd’hui entre l'Angers SCO et le FC Nantes (0-0) et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, le FC Nantes affiche un taux de possession de balle supérieur (48% -52%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi davantage de tirs cadrés (5 contre 3). Le score final semble donc logique à l’issue cette partie.

Hakim Ben el Hadj siffle un hors-jeu contre le FC Nantes, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour l'Angers SCO et 4 hors-jeux pour le FC Nantes.

Le FC Nantes obtient un coup franc dans ses derniers retranchements qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de préserver le nul (0-0) dans cette 2e période. Un coup de pied arrêté précieux pour les Nantais à quelques instants du coup de sifflet final !

Hakim Ben el Hadj mentionne un hors-jeu à l'encontre du FC Nantes, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour l'Angers SCO et 3 hors-jeux pour le FC Nantes.

Possibilité intéressante pour l'Angers SCO : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager.

16:41 - Coup franc en faveur d'Angers SCO

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Angevins qui se trouvaient acculés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le FC Nantes inscrire un but à l'issue de cette offensive. On se dirige donc vers un nul alors que nous sommes dans les dernières minutes de cette rencontre.