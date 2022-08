"Lille - AJ Auxerre : la correction pour l'AJ Auxerre (4-1), le résumé du match"

Le Lille OSC l’emporte donc (4-1) et ce succès est largement mérité au regard des statistiques. Avec 63% de possession de balle, contre 37% pour l'AJ Auxerre, et 6 tirs cadrés (1 pour l'AJ Auxerre), le Lille OSC a en effet fait preuve de sa supériorité dans de nombreux secteurs de jeu pendant le match.

L'AJ Auxerre obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de réduire l'écart dans cette 2e période. Une occasion qui intervient alors que nous arrivons dans les dernières minutes de cette rencontre.

Eric Wattellier siffle un hors-jeu contre l'AJ Auxerre, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le Lille OSC et 4 hors-jeux pour l'AJ Auxerre.

Eric Wattellier signale un changement : Jonathan Bamba quitte l'aire de jeu et Edon Zhegrova fait son apparition pour le Lille OSC.

Un joueur de l'AJ Auxerre est pris au piège du hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous disputons la 75e minute de jeu dans cette partie.

L'arbitre vient d'accorder un 11e coup franc au bénéfice du Lille OSC. Le cumul des stats concernant les coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 3 coups de pied arrêtés de plus que les Auxerrois. Le score est toujours de 4-1 dans ce match

Après avoir fait appel à la VAR, Eric Wattellier fait part de sa décision définitive : et il offre un but en faveur de l'AJ Auxerre ! !

16:25 - Eric Wattellier fait appel à la VAR pour un potentiel but !

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Eric Wattellier a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.