"DIRECT. OM - Reims : les Marseillais ouvrent le score grâce à un contre son camp, suivez le match en live"

OM - REIMS. Suite à un excellent centre de Jonathan Clauss, Wout Faes dévie dans ses propres cages et donne l'avantage à l'OM face à Reims ce dimanche 7 août à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

21:12 - Première intervention de Blanco dans cet OM - Reims Le gardien de but de l'OM, Ruben Blanco, est vigilant sur cette frappe lointaine d'Agbadou qui était parvenu à cadrer.

21:11 - Pause fraîcheur Les 22 acteurs font une pause fraicheur alors qu'il fait 28° ce soir à Marseille. On joue la 26e minute de cet OM - Reims.

21:09 - Le poteau pour Rongier Après la barre d'Under dans cet OM - Reims c'est Valentin Rongier qui touche du bois avec le poteau de Pentz qui était, cette fois-ci, complètement battu. Quelle occasion pour des Olympiens survoltés mais en manque de réussite.

21:07 - Bon début de match de Tavares Nuno Tavares fait un début d'OM - Reims très intéressant. Il produit beaucoup de courses sur le côté gauche et s'est presque mué en passeur décisif avec la barre d'Under.

21:04 - Reims est un peu mieux Depuis quelques minutes dans cet OM - Reims, les visiteurs font plus d'efforts et se portent plus vers l'avant. L'OM semble capable de procéder en contre.

21:02 - La barre pour Under Quelle énorme occasion dans cet OM - Reims. Nuno Tavares déborde côté gauche et centre dans la zone d'Under qui arrive lancé et qui reprend en première intention. Pentz réalise un arrêt réflexe exceptionnel qui permet au ballon de finir sa course sur la barre.

20:58 - Le centre de Clauss décisif Il ne sera pas crédité d'une passe décisive mais il l'aurait mérité. L'ancien Lensois Jonathan Clauss adresse un superbe centre qui oblige Wout Faes à commettre l'irréparable. Les Olympiens mènent dans cet OM - Reims.

20:57 - But de Wout Faes contre son camp (1-0) ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 0 dans ce OM - Reims au Orange Vélodrome. Et c'est Wout Faes qui marque contre son camp et offre un but à l'Olympique Marseille à la 13e minute de jeu dans cette 1e période.

20:55 - Des sifflets pour les Rémois À chaque fois que les Rémois ont le ballon dans cet OM - Reims, le public du Vélodrome conspue les joueurs adverses. L'ambiance est exceptionnelle.

20:52 - La faute qui fait du bien Nuno Tavares commet une faute sur Van Bergen ce qui soulage des Rémois acculés depuis le début de cet OM - Reims. Les Olympiens ont 70% de possession de balle.

20:50 - Gerson do Brasil Le milieu brésilien de l'OM enflamme le Vélodrome dans cet OM - Reims avec un superbe double sombrero dans la surface rémoise. Il ne parvient finalement pas à enchainer.

20:49 - Grosse pression olympienne Les Marseillais font forte impression dans ce début d'OM - Reims. Ils mettent une grosse pression sur la défense rémoise qui est obligée d'être rigoureuse pour ne pas se faire piéger.

20:47 - Bon retour de Gravillon Le défenseur de Reims fait une première bonne intervention dans cet OM - Reims. Il s'impose devant Gerson qui pouvait se montrer dangereux sur les cages rémoises.

20:46 - Première frappe pour Under Le premier à se mettre en ordre est de marche dans cet OM - Reims est le remplaçant de Payet, Cengiz Under qui frappe depuis l'extérieur de la surface. Cette tentative s'envole derrière les cages de Pentz.

20:46 - Grosse ambiance au coup d'envoi Dès le début de cet OM - Reims le volcanique Vélodrome lance un "aux armes" significatif.

20:45 - Jerome Brisard lance le match OM - Reims à Marseille ! Le coup d’envoi de ce match entre l'Olympique Marseille et le Stade Reims vient d’être donné par Jerome Brisard, au Orange Vélodrome.

20:40 - Les deux équipes sont sur la pelouse du Vélodrome Le coup d'envoi de cet OM - Reims va bientôt être donné. Les 22 acteurs et le quatuor arbitral sont sur la pelouse de l'Orange Vélodrome où l'ambiance monte progressivement.

20:35 - Jérôme Brisard réussit bien à l'OM mais.. L'arbitre de cet OM - Reims est Jérôme Brisard et les Marseillais peuvent s'en réjouir. En effet, les Phocéens ont remporté huit victoires et concédé quatre nuls sur les 13 matches joués sous les ordres de l'arbitre français. La seule défaite c'était contre... Reims.

20:27 - Reims a fait une bonne préparation Contrairement à l'OM, Reims a réalisé une bonne préparation et a remporté trois rencontres, pour deux défaites et un nul. Le dernier match de préparation face à Sassuolo qui s'est conclu par un 2-2 est un bon témoin de la confiance qui pourrait régner dans cet effectif champenois.

20:20 - Veretout déjà dans le groupe de l'OM Très récent transfuge de la Roma, Jordan Vertetout est déjà dans le groupe olympien et est sur la banc pour cet OM - Reims. Le milieu de terrain pourrait disputé ses premières minutes dès ce soir sous sa nouvelle tunique.

20:13 - Un été compliqué pour l'OM Avant cet OM - Reims, les Marseillais arrivent avec peu de certitudes. Après avoir perdu le coach qui les a amené en Ligue des champions, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont décidé de miser sur Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Mais depuis l'arrivée du Croate, rien ne va au sein du vestiaire. Des rumeurs de tensions et de disputes musclées font bon train alors que la méthode exigeante de l'ancien entraineur de l'Hellas Vérone. Outre ces bruits de couloir, la situation sportive des Phocéens est compliquée car les Marseillais n'ont gagné qu'un seul match de préparation pour trois défaites et un nul.

20:06 - Oscar Garcia n'a pas peur de l'OM En conférence de presse avant cet OM - Reims, l'entraineur des Champenois n'a pas hésité à affirmer sa volonté d'aller prendre trois points à l'Orange Vélodrome. « Il ne faut pas avoir peur de jouer là-bas, il faut être ambitieux et courageux. Marseille est une très bonne équipe, mais nous aussi. Dans les grandes équipes, il y a toujours de la pression, au Barça, au Real c’est toujours la même chose, Marseille c’est un grand club, peut être d’ailleurs le plus grand en France, donc c’est normal qu’il y ait de la pression. C’est toujours une bonne nouvelle de jouer à Marseille avec le stade plein, avec tous les supporters là-bas, c’est pour ça qu’on aime le foot pour jouer des matchs comme ça », a déclaré l'ancien coach de Saint-Étienne.

19:59 - «Il faudra du temps pour changer de style de jeu», affirme Tudor C'est un Igor Tudor déjà contesté qui s'est présenté en conférence de presse à l'occasion de cet OM - Reims. L'entraineur croate de l'équipe phocéenne serait remis en cause au sein du vestiaire mais l'ancien coach de l'Hellas Verone reste, malgré tout, sur son objectif principal : « On a bien travaillé. Je m'entends bien avec les joueurs, cela a été une période assez courte. 4-5 joueurs sont arrivés en retard et je n'ai pu que travailler que 2-3 semaines avec eux. Ca fait 10 ans que j'entraîne. J'ai toujours dit qu'il y avait une différence entre la préparation et les matches officiels. Mon deuxième discours se rapproche de la façon de jouer. Mon style est différent de l'entraîneur précédent. Dans le foot on peut gagner de plein de manières différentes. Un autre style peut être positif. Je sais qu'il y a une grande différence et il faudra du temps pour le changer. »

19:52 - Les compositions d'équipes Les deux compositions d'équipes de cet OM - Reims sont tombées. Igor Tudor aligne quatre recrues pour ce premier onze de départ marseillais avec la présence de Blanco, Mbemba, Gigot, Tavares et Clauss. En revanche, le coach croate a réservé une grosse surprise avec l'absence de Payet. Voici la compo olympienne : Blanco - C. Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, V. Rongier (cap.), Guendouzi, N. Tavares - Ünder, Gerson - Milik En face, Reims se présentera en 5-4-1. Voici la composition de départ du Stade de Reims : Pentz - Abdelhamid, Gravillon, Faes, Locko, Agbadou - Van Bergen, Zeneli, Matusiwa, Munetsi - Touré