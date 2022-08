"OM - Reims : les Marseillais s'imposent grâce à leurs recrues, le résumé du match"

OM - REIMS. L'Olympique de Marseille s'impose quatre buts à un face à Reims ce dimanche 7 août en partie grâce à leurs recrues et lance parfaitement sa saison de Ligue 1.

23:05 - Le résumé du match L'OM lance parfaitement sa saison ! Les Olympiens se sont imposés face à Reims lors du dernier match de la première journée de Ligue 1 (4-1). L'entame de match olympienne a fait oublier les sifflets du public du Vélodrome envers Igor Tudor avant le début de la rencontre. En effet, les supporteurs olympiens ont dû apprécier l'entame et la première période de leur équipe. Jonathan Clauss déborde sur le côté gauche et adresse un excellent centre qui finit par être dévié par Wout Faes dans son propre camp (13e). Les Phocéens auraient pu doubler la mise très rapidement mais Pentz a repoussé la frappe d'Under sur la barre grâce à un arrêt réflexe super. C'était Nuno Tavares qui avait servi le Turc et qui aurait pu être décisif bien avant son éclair de génie juste avant le retour aux vestiaires. Le latéral prêté par Arsenal repique dans l'axe et ajuste parfaitement Pentz des 20 mètres en étant excentré (45+3). En deuxième période après une longue période de faux rythme, les entrées ont dynamité la fin de match. Igor Tudor fait rentrer ses recrues et l'une d'entre elles se montre décisive. En effet, Luis Suarez inscrit son nom au tableau d'affichage grâce à un but de pur attaquant (75e). Et alors que la soirée marseillaise s'annonçait idyllique, le joueur prêté par Arsenal à Reims, Balogun est venu mettre un coup de froid dans le volcanique Vélodrome (84e). Mais Luis Suarez n'était visiblement pas rassasié et à décidé de remettre le feu dans son nouveau jardin. Bien servi par Cédric Bakambu, l'ancien joueur de Grenade inscrit un doublé (90+4). La soirée olympienne n'est pas parfaite avec ce but encaissé mais ce succès a du convaincre des supporteurs olympiens perturbés par la préparation difficile du mois de juillet.

22:48 - "Tout n'est pas parfait", tempère Rongier Le capitaine de Marseille ce soir à l'occasion de cet OM - Reims est revenu sur la rencontre et a laissé entendre que tout ce que voulait le nouveau coach olympien n'était pas encore tout à fait compris. "Tout n'est pas parfait mais on va pas faire les difficiles. On n'a pas réussi à garder notre cage inviolée et on a manqué de jus en deuxième période. On n'a pas parfaitement assimilé. Des fois on est en retard. Mais y a du mieux tous les jours à l'entrainement", a déclaré l'ancien joueur du FC Nantes.

22:43 - Van Bergen : "On a été trop paresseux en première période" Le milieu offensif de Reims a exprimé des regrets après cet OM - Reims et notamment sur la première période. "On a été paresseux en première période et on a réussi à relever la tête en deuxième période mais contre cette équipe c'est difficile, c'était trop tard."

22:38 - Fin du calvaire pour les Rémois face aux Marseillais (4-1) Le score final est à l’avantage de l'Olympique Marseille (4-1) mais les Marseillais s’en sortent bien, si l’on se fie à certains chiffres. En effet, l'Olympique Marseille a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (59%-41%) mais a en revanche cadré moins de frappes que ses adversaires (4 contre 6).

22:37 - Luis Suárez inscrit un nouveau but pour l'Olympique Marseille (4-1) ! Nouveau but marqué par Luis Suárez à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Marseillais se détachent et mènent désormais de 3 buts sur leurs adversaires au Orange Vélodrome ! Le Stade Reims est en train de sombrer dans ce match de Ligue 1.

22:34 - Quatre minutes de plus Quatre minutes de plus vont être jouées à l'occasion de cet OM - Reims.

22:33 - Bel arrêt de Blanco Cette fin d'OM - Reims est difficile du côté olympien. Ruben Blanco doit réaliser un superbe arrêt pour éviter aux siens de vivre une fin de match compliquée et sous pression.

22:31 - Suarez manque sa reprise Après un superbe centre de l'inépuisable Nuno Tavares au second poteau, Luis Suarez reprend de volée mais ne parvient pas à ajuster comme il le souhaitait et n'inscrira pas de doublé dans cet OM - Reims.

22:28 - Petit relâchement de l'OM Les Olympiens se sont relâchés et suite à une erreur de Balerdi, Balogun conclut parfaitement et trompe Blanco.

22:27 - But : le Stade Reims réduit son retard (3-1) ! Folarin Balogun vient de trouver la faille et réduit le score à la 84e minute de jeu dans cette 2e période ! Le Stade Reims revient à 3 à 1 au Orange Vélodrome.

22:25 - Kolasinac fait son entrée en jeu Cinquième et dernier changement olympien dans cet OM - Reims avec la sortie de Clauss qui est remplacé par Sead Kolasinac.

22:23 - Nouveau changement pour Reims Oscar Garcia procède à un nouveau changement dans cet OM - Reims avec l'entrée en jeu de Adeline à la place de Munetsi.

22:22 - La tentative osée de Flips Flips prend sa chance dans un angle quasi impossible dans cet OM - Reims et ne trouve pas le cadre de Ruben Blanco.

22:20 - Payet fait son entrée Dimitri Payet va participer à cet OM - Reims. Le Réunionnais est rentré en jeu à la place de Gerson alors que Bakambu a remplacé Guendouzi.

22:19 - Un but d'attaquant pour Suarez Luis Suarez a un grand sourire après avoir marqué dans cet OM - Reims un pur but d'attaquant. Après avoir bénéficié d'un contre favorable, l'avant centre termine le travail d'une volée en une touche de balle.

22:18 - Encore un but au Orange Vélodrome pour l'Olympique Marseille (3-0) ! Nous voilà à 3-0 dans ce OM - Reims ! Luis Suárez trompe de nouveau la défense adverse à la 75e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Rémois !

22:16 - Pentz s'empare du ballon Après un ballon mal repoussé par la défense rémoise à la suite d'un coup franc, Pentz vient finalement mettre de l'ordre en captant le ballon.

22:13 - Igor Tudor prend un jaune Le coach marseillais se prend un carton jaune dans cet OM - Reims car il réclamait trop brusquement un carton pour Agbadou qui avait commis une faute sur Suarez.

22:11 - Suarez obtient un corner Nuno Tavares sert Luis Suarez qui essaye de se démener seul face à deux défenseurs. Le néo Marseillais parvient à se mettre en position de frappe et frapper mais la défense rémoise dévie en corner.

22:09 - 59% de possession de balle pour l'OM Malgré un regain d'énergie rémois dans cette deuxième période d'OM - Reims, les Olympiens ont toujours la possession du ballon en leur faveur avec 59%.

22:08 - Grosse occasion pour Suarez Luis Suarez était tout proche d'inscrire son premier but avec l'OM. Après un excellent débordement de Nuno Tavares, Luis Suarez est servi et tente de conclure mais Pentz est présent et repousse le danger.

22:06 - Encore un changement dans cet OM - Reims Oscar Garcia procède à un changement dans cet OM - Reims avec l'entrée d'une recrue venue d'Arsenal, Balogun, qui remplace El Bilal Touré.

22:04 - Veretout et Suarez rentrent dans cet OM - Reims Igor Tudor lance deux recrues dans cet OM - Reims. Jordan Veretout et Luis Suarez font leur entrée en jeu à la place de Milik et d'Under. Payet poursuit son échauffement.

22:01 - Gigot averti Samuel Gigot écope du premier carton de la saison olympienne après un tacle mal maitrisé sur Van Bergen. C'est aussi le premier carton de cet OM - Reims.