"Nantes - Lille : le Lille OSC n'a pas fait la différence, le résumé"

Le score est resté de parité (1-1) dans cette partie. Pourtant, c’est le Lille OSC qui a l’avantage des chiffres, au niveau de la possession de balle (67% - 33%) et au regard du total de tirs cadrés (7 - 1). Cette supériorité ne s’est finalement concrétisée au tableau d’affichage ?

Bastein Dechepy siffle un coup franc salvateur en faveur des Lillois qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le FC Nantes marquer un point à l'issue de cette occasion. Egalité parfaite donc, alors que nous sommes dans les dernières minutes de cette confrontation.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le FC Nantes, qui va avoir la possibilité de mettre la pression sur le Lille OSC et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (1-1).

22:34 - Coup franc en faveur du FC Nantes

Le FC Nantes obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de prendre un point d'écart dans cette 2e mi-temps. Une situation d'autant plus intéressante que nous en somme à la 77e minute de cette confrontation et que le score est toujours de parité.