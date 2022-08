"Reims - Clermont : joli coup pour le Clermont Foot (2-4), revivez les temps forts du match"

A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche légèrement à l’avantage du Clermont Foot (58%-42%), qui a su faire la différence à la marque (2-4). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 6 tirs cadrés chacune.

L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Rémois qui se trouvaient juste devant leurs buts et pouvaient voir le Clermont Foot enfoncer le clou à l'issue de cette occasion. Nous jouons les tout derniers instants de ce match.

Le Stade Reims bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Courant après le tableau d'affichage, les Rémois semblent aussi sur la défensive et commettent plus de fautes, ayant concédé pour le moment 16 coup francs contre 6 coup francs à leur bénéfice, tandis que nous disputons la 90e minute de jeu au Stade Auguste Delaune.

Alors que Johan Hamel a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Clermont Foot : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (2-4). Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

16:44 - Johan Hamel demande la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Johan Hamel a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.