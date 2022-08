"DIRECT. Brest - OM : Marseille déçoit à Brest, le résumé du match"

Brest - OM. L'Olympique de Marseille a été bousculé à Brest dimanche soir en clôture de la 2e journée de Ligue 1 et n'a pu faire mieux que match nul, sur le score d'un but partout (1-1). Alexis Sanchez a été discret pour sa première sous le maillot de l'OM. Découvrez le résumé du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:00 - Bousculé à Brest, Marseille s'en sort bien Après sa victoire initiale devant Reims la semaine passée (4-1), l'OM se rendait à Brest dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1 avec la volonté d'enchaîner face à une équipe brestoise battue le week-end dernier à Lens (3-2). Mais d'entrée, ce sont les Brestois qui pressent haut les Marseillais et qui bloquent bien le système mis en place par Igor Tudor, notamment sur les ailes. Sans réussir à développer le jeu entrevu la semaine passée, Marseille voit le danger se rapprocher puisque Le Douaron trouve le poteau de la tête (34e). Mais dans la foulée, à la suite d'une superbe combinaison sur corner, Clauss trouve Nuno Tavares pour l'ouverture du score (0-1, 38e). Malgré cet avantage au score, Tudor choisit de faire entrer Alexis Sanchez dès le début de la seconde période, mais le Chilien ne va pas réussir à changer le cours du match. Au contraire, c'est même le Stade Brestois qui va prendre le dessus. D'une demi-volée superbe à la suite d'un corner, Lees-Melou permet à Brest d'égaliser (1-1, 60e). Derrière, Le Douaron aura même le ballon de la victoire sur un service de Belkebla, mais l'attaquant brestois manque le cadre dans la surface (73e). Brest obtient donc logiquement son premier point de la saison avec ce match nul devant l'OM (1-1), qui laisse filer le PSG seul en tête de la L1 après seulement deux journées.

22:50 - Lees-Melou: "C'est encourageant pour la suite" Auteur d'un but sensationnel avec Brest face à l'OM ce dimanche soir, le milieu de terrain Pierre Lees-Melou avait presque des petits regrets de ne pas avoir pu l'emporter face à Marseille, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1): "Mon but ? Je la prends en une touche, alors ça part où ça part... La première, j'ai dû blesser un spectateur et la deuxième elle rentre, donc tant mieux pour nous. Je pense que c'est mérité au vu du match, on ne va pas faire les fines bouches sur ce match nul mais on aurait pu faire mieux. On a très bien commencé le match, on a pressé haut et ils ne se sont pas sentis bien. C'est bien, c'est beaucoup mieux qu'à Lens. Ca reste un match nul, mais c'est encourageant pour la suite."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

22:45 - OM-Rongier: "Le match nul est mérité" À nouveau capitaine de l'OM ce dimanche soir, Valentin Rongier a trouvé logique le match nul obtenu par les Marseillais à Brest en clôture de la deuxième journée de Ligue 1: "On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On avait un plan de jeu et on ne l'a pas mis en place ce soir, a-t-il expliqué sur Prime Video au coup de sifflet final. Déjà parce que Brest a réalisé une bonne performance, mais j'ai aussi senti un manque de fraîcheur physique. On n'a pas réussi à faire les sprints qu'on fait d'habitude et à mettre l'intensité qu'on veut mettre. Je pense que le match nul est mérité."

22:40 - L'OM laisse le PSG seul en tête Avec ce résultat nul (1-1), l'Olympique de Marseille laisse le PSG seul en tête du classement de Ligue 1, avec 6 points obtenus en 2 journées. L'OM est juste derrière, à égalité avec Lille, Toulouse, Monaco et Lens (4 points pris). Brest, avec un point pris en deux matchs, pointe à la 14e place, mais a dû se rassurer ce soir.

22:34 - Brest et OM se quittent sur un nul (1-1) Le Stade Brestois a bien mené son affaire : au terme de ce match, la possession de balle est ainsi à l’avantage de l'Olympique Marseille (47%- 53%), mais ce sont les Brestois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 6 tirs cadrés contre 3 pour les Marseillais, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (1-1).

22:33 - Deux minutes de temps additionnel M. Stinat a accordé deux minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille.

22:30 - Alexis Sanchez assez discret Entré en jeu à la pause, Alexis Sanchez fait pour l'instant des débuts timides avec l'Olympique de Marseille. Le Chilien n'est pas beaucoup trouvé par ses coéquipiers, même s'il faut dire que l'OM est globalement en difficulté dans cette deuxième période.

22:28 - Brest: Honorat cède sa place Nouveau changement du côté de Brest. Franck Honorat cède sa place à Karamoko Dembélé, arrivé cet été au SB29 en provenance du Celtic, où il avait débuté très tôt chez les professionnels.

22:24 - OM: Kolasinac entre en jeu Dernier changement du côté de l'OM. L'unique buteur marseillais, le latéral portugais Nuno Tavares, est remplacé par Sead Kolasinac pour ces dix dernières minutes.

22:21 - Cardona de la tête ! Irvin Cardona se met tout de suite en évidence en reprenant un centre de Chardonnet qu'il dévie de la tête mais Ruben Blanco se détend bien pour détourner le ballon en corner. Un corner qui ne donne rien en faveur du SB29.

22:18 - Brest: Der Zakarian fait deux changements Michel Der Zakarian effectue deux changements d'un coup, à un quart d'heure de la fin de la rencontre entre Brest et l'OM. Magnetti et Le Douaron sont remplacés respectivement par Mbock et Cardona.

22:15 - Quel raté de Le Douaron ! Quelle opportunité pour Brest ! Après une superbe action collective, Belkebla se joue de Balerdi à l'entrée de la surface et décale ensuite Le Douaron sur sa droite. Seul face à Blanco, l'attaquant brestois frappe au-dessus alors qu'il était dans une position idéale.

22:12 - OM: Tudor fait trois changements Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, décide de faire trois changements d'un coup pour tenter de changer le cours du match. Jordan Veretout, Dimitri Payet et Cédric Bakambu remplacent respectivement Valentin Rongier, Gerson et Milik.

22:07 - Carton jaune pour Rongier Valentin Rongier, le capitaine de l'OM ce soir, écope d'un carton jaune pour une faute d'anti-jeu sur un contre brestois emmené par Pierre Lees-Melou.

22:04 - Quel but de Lees-Melou ! Quel but signé Pierre Lees-Melou ! Jonathan Clauss concède un corner côté gauche. La défense marseillaise repousse le ballon plein axe. Pierre Lees-Melou arrive lancé et reprend de volée pour envoyer le ballon au fond des filets de l'OM. Quel geste ! 1-1 entre Brest et l'OM.

22:03 - Pierre Lees Melou égalise pour le Stade Brestois (1-1) ! Pierre Lees Melou vient de trouver l'ouverture et égalise à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Marseillais, tout est à recommencer.

21:59 - Corner en faveur de l'OM Les Marseillais obtiennent à leur tour un corner après un coup franc bien frappé par Clauss. Bizot sort bien pour écarter le danger sur ce corner frappé par Alexis et dans la foulée, Gerson commet une faute pour couper le contre. Carton jaune logique.

21:56 - Brest pousse face à l'OM ! Les Brestois mettent la pression sur le but marseillais. Belaïli intercepte une mauvaise passe de Balerdi dans sa surface et parvient à servir Honorat, qui frappe après un bon dribble. Mais Ruben Blanco repousse du pied !

21:55 - Belaïli de la tête ! Sur le corner, Youcef Belaïli saute plus haut que tout le monde et parvient à reprendre de la tête mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale. Ruben Blanco n'avait pas bougé...

21:54 - Mauvaise passe d'Alexis Revenu défendre, Alexis récupère le ballon mais se trompe complètement en faisant une passe en retrait et envoie le ballon directement en corner. Brest n'en demandait pas tant.

21:51 - Corner en faveur de l'OM Les Marseillais ont bien repris dans cette deuxième période et ils se procurent un corner côté droit. Jonathan Clauss le frappe bien mais la défense bretonne écarte le danger... en concédant un nouveau corner. De l'autre côté, Alexis Sanchez le tente directement mais Brest se dégage.

21:49 - OM: Sanchez a fait son entrée Il y a eu un changement de chaque côté à la pause. Youcef Belaïli remplace Mathias Pereira Lage du côté de Brest tandis que, côté marseillais, Alexis Sanchez fait ses grands débuts en remplaçant Cengiz Ünder.

21:47 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Jeremy Stinat, au Stade Francis-Le Blé. Le score est de 0-1.

21:40 - L'OM a fait le plus dur Bousculé, sans être aussi brillant que la semaine passée face à Reims (4-1), l'OM a su profiter d'un coup de pied arrêté pour prendre l'avantage. Brest, qui a touché le poteau par l'intermédiaire de Jérémy Le Douaron, a craqué sur un corner travaillé par les Marseillais et conclu par Nuno Tavares (37e). L'Olympique de Marseille mène donc un but à zéro à la pause mais devra faire mieux lors des 45 dernières minutes pour ne pas voir le Stade Brestois revenir.