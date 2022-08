"DIRECT. Brest - OM : Marseille surprend les Brestois, le match en live"

Revenu défendre, Alexis récupère le ballon mais se trompe complètement en faisant une passe en retrait et envoie le ballon directement en corner. Brest n'en demandait pas tant.

Les Marseillais ont bien repris dans cette deuxième période et ils se procurent un corner côté droit. Jonathan Clauss le frappe bien mais la défense bretonne écarte le danger... en concédant un nouveau corner. De l'autre côté, Alexis Sanchez le tente directement mais Brest se dégage.

Bousculé, sans être aussi brillant que la semaine passée face à Reims (4-1), l'OM a su profiter d'un coup de pied arrêté pour prendre l'avantage. Brest, qui a touché le poteau par l'intermédiaire de Jérémy Le Douaron, a craqué sur un corner travaillé par les Marseillais et conclu par Nuno Tavares (37e). L'Olympique de Marseille mène donc un but à zéro à la pause mais devra faire mieux lors des 45 dernières minutes pour ne pas voir le Stade Brestois revenir.

Les statistiques témoignent de la domination de l' Olympique Marseille : à la mi-temps, la possession de balle est nettement en faveur de l'Olympique Marseille (57% contre 43% pour le Stade Brestois), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Brestois et qui mène donc logiquement au score (0-1) pour le moment.

21:31 - Une minute de temps additionnel

M. Stinat accorde une minute de temps additionnel dans cette première période entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille, qui mène toujours un but à zéro depuis le but inscrit par Nuno Tavares.