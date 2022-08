"OM - Nantes : joli coup pour l'Olympique Marseille (2-1), ce qu'il faut retenir"

L'OM s'impose pour la deuxième fois de la saison malgré une infériorité numérique et l'exclusion de Gigot. Prochain rendez-vous pour les Olympiens : le déplacement à Nice la semaine prochaine.

Le match a été bien géré par Olympique Marseille : au terme de ce match, la possession de balle est mathématiquement en sa faveur (56% contre 44% pour FC Nantes). L'Olympique Marseille s’est aussi créé le plus de situations sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour le FC Nantes et l’emporte donc assez logiquement (2-1) dans cette rencontre.

Les Olympiens sont à quatre minutes d'un petit miracle et de remporter cette rencontre face au FC Nantes.

L'Olympique Marseille obtient un coup franc dans ses derniers retranchements qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de conserver son avance au score (2-1) dans cette 2e mi-temps. Un répit bienvenu pour les Marseillais à quelques minutes de l'issue de la rencontre !

Le FC Nantes obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de revenir au score dans cette 2e mi-temps. Une situation particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 90e minute de ce match.

Visiblement dépité de céder sa place suite au carton rouge de Gigot, l'ailier de l'OM est rentré directement au vestiaire sous les applaudissements de ses supporters et son coach.

Jeremie Pignard signale un remplacement : Cengiz Under fait sa sortie tandis que Duje Caleta-Car entre en jeu pour l'Olympique Marseille.

22:39 - But de Nicolas Pallois contre son camp (2-1) !

Le tableau d'affichage passe à 2 à 1 dans ce OM - Nantes au Orange Vélodrome. Et c'est Nicolas Pallois qui marque contre son camp et offre un but à l'Olympique Marseille à la 82e minute dans cette 2e période.