"Strasbourg - Reims : le Stade Reims se contente du nul, le résumé"

Avec un taux de possession de balle aussi favorable (64% -36%), le RC Strasbourg aurait pu espérer une issue plus heureuse. Pourtant, le match se clôture sur ce score de parité (1-1). C’est même le Stade Reims s’est créé le plus d’opportunités face aux cages avec 7 tirs cadrés (contre 3 tirs pour RC Strasbourg).

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le RC Strasbourg, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et peut-être de passer devant au tableau d’affichage (1-1).

Ruddy Buquet signale un remplacement : Junya Ito est rappelé sur le banc de touche et El Bilal Toure fait son apparition pour le Stade Reims.

Possibilité intéressante pour le Stade Reims : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Ruddy Buquet siffle un coup franc salvateur en faveur des Rémois qui se trouvaient assiégés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le RC Strasbourg prendre l'avantage à l'issue de cette phase de jeu. De quoi se donner de l'air dans les tout derniers moments de cette confrontation.

Le Stade Reims bénéficie d'un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (1-1) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Rémois à quelques instants de l'issue de la rencontre !

Le score est toujours de parité dans ce match Strasbourg - Reims, mais les fautes se multiplient du côté du Stade Reims, trop souvent en mal de ballon et qui est déjà à l'origine de 21 coup francs contre 12 à son bénéfice dans ce match. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Strasbourgeois par Ruddy Buquet.

Ruddy Buquet vient de siffler un 12e coup franc en faveur du Stade Reims. Les Rémois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Strasbourgeois comptant au total 9 coups francs de plus depuis le début de la rencontre. Le score est toujours de 1-1 à la 88e minute.

Le RC Strasbourg obtient un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Nous arrivons à la 85e minute de jeu au Stade de la Meinau. Et c'est visiblement le Stade Reims qui commet le plus de fautes pour l'instant avec 20 coup francs provoqués contre 11 à son bénéfice !

L'arbitre signale un 11e coup franc pour le Stade Reims. Les Rémois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Strasbourgeois comptant au total 9 coups francs de plus depuis le début du match. Le score est toujours de 1-1 à Strasbourg.

La décision est tombée pour le Stade Reims : et c'est bien un but qui est accordé par Ruddy Buquet après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

14:41 - Un but en suspens au Stade de la Meinau

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Ruddy Buquet a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.