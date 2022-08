"Clermont - Nice : victoire pour le Clermont Foot, le résumé de la rencontre"

Le score ne reflète pas complètement la physionomie du match : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit un peu à l’avantage des Niçois (40%-60%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés, mais c’est le Clermont Foot qui a su faire la différence au tableau d’affichage (1-0).

16:47 - Le Clermont Foot obtient un très bon coup franc !

Balle de break ! Alors que nous jouons les ultimes minutes de la partie au Stade Gabriel Montpied, Thomas Leonard siffle une faute contre les Niçois qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait terrible à ce moment de la rencontre.