"Rennes - AC Ajaccio : l'AC Ajaccio rate le coche (2-1), ce qu'il faut retenir"

L’avantage final au score (2-1) du Stade Rennais est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Rennais ont en effet un petit ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (8 tirs contre 2 pour AC Ajaccio).

L'AC Ajaccio gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de revenir au tableau d'affichage dans cette 2e mi-temps. Une opportunité très intéressante alors que nous en somme à la 90e minute de cette rencontre.

Hakim Ben el Hadj donne son accord pour un changement : Martin Terrier est rappelé sur le banc de touche et Matthis Abline entre sur le terrain pour le Stade Rennais.

18:47 - L'arbitre siffle un coup franc contre le Stade Rennais

