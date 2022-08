"DIRECT. Lille - PSG : Paris atomise Lille, le résumé du match"

22:45 - Soir de gala pour le PSG

On a trop souvent raillé le PSG des dernières saisons pour sa suffisance pour ne pas goûter le plaisir d'une soirée de gala où les étoiles du Paris Saint-Germain avaient décidé de briller ensemble, si fort qu'elles en ont carbonisé l'adversaire. On avait laissé le Paris Saint-Germain facile vainqueur de Montpellier mais embourbé dans un début de conflit entre Neymar et Mbappé. Et on se demandait bien quel visage aurait la formation de Christophe Galtier sur la pelouse de Lille, dans ce qui se présentait comme un premier test d'aptitude, n'en déplaise aux précédents adversaires des Parisiens.

La réponse n'aura pas tardé puisqu'elle aura été donnée après seulement 8 secondes, Le temps d'engager, pour Messi de piquer son ballon au-dessus d'une défense lilloise qui avançait, et pour Mbappé de dévorer la profondeur avant de lober un Jardim, esseulé et venu à sa rencontre. En une poignée de secondes, l'international français, félicité par tous ses coéquipiers, calmait tout embryon de polémique et donnait le ton d'une soirée qui allait se transformer en un récital. Car le PSG version Galtier ne badine pas, ne fait pas dans la complaisance. L'ancien technicien lillois a donné un challenge à ses joueurs : se donner à fond et marquer l'histoire. Marquer un but ne suffit pas, il faut marquer l'adversaire, lui montrer qu'il est inférieur. Si Mbappé manqua le break, Messia s'en chargeait avant la demi-heure au bout d'une action qu'il avait lui-même initiée. Puis coup sur coup Hakimi, brillamment servi par un Neymar enchanteur au service du collectif (3 passes décisives), et le Brésilien corsait l'addition dans une première période à sens unique.

A 4-0, l'ancien PSG aurait levé le pied, géré son affaire. Le nouveau n'a pas ses états d'âme et a continué d'avancer, d'harceler et de marquer, par trois fois encore pour monter l'addition à 7 buts. Bamba réduisit bien l'écart, faisant preuve d'abnégation face à Donnarumma, mais cela n'était qu'anecdote. En effet, à Pierre-Mauroy, le champion de France a fait plus qu'anéantir son prédécesseur, il a étalé toute sa classe offensive, cela va sans dire même si les enchaînements, les permutations, les courses ont été particulièrement réjouissants, mais aussi défensive avec un bloc compact, un pressing haut pour récupérer proche du but adverse et une implication de tous les instants symbolisée par un Neymar toujours prompt à faire les efforts à la récupération, avant de jouer les rampes de lancement comme sur le dernier but de la rencontre. Ce visage est sans doute la plus grande victoire parisienne, la patte Galtier qui pour l'instant a su fédérer son groupe et le mettre au diapason de son talent. Sans surprise, Paris conforte sa place de leader et caracole déjà seul en tête de la Ligue 1 (Lyon ayant un match en moins, ndlr) fort de son attaque de feu (17 buts en 3 matches). Toutes les soirées ne seront pas aussi parfaites mais le feu d'artifices lillois fut éblouissant et on aurait tort de bouder notre plaisir. Passé la déception, les Nordistes en conviendront, ce Paris a de la magie en lui.