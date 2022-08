"DIRECT. Nice - OM : suivez le match en live"

14:49 - Dimitri Payet de retour à l'Allianz Riviera

À l'occasion de ce Nice - OM, Dimitri Payet fera son retour sur la pelouse de l'Allianz Riviera qui lui avait été hostile la saison passée lorsqu'il avait reçu une bouteille venant des tribunes. La situation avait ensuite dégénéré avec une bagarre générale entre certains supporteurs et certains joueurs de l'OM. On espère que cet après-midi sera plus calme et que le foot l'emportera.