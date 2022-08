"Nice - OM : les Olympiens s'imposent largement, le résumé du match"

NICE - OM. L'OM s'impose sans forcer sur la pelouse de Nice ce dimanche 28 août à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Alexis Sanchez a marqué un doublé et Nuno Tavares s'est signalé également par un but.

17:10 - Le résumé du match L'OM était trop fort pour Nice ce dimanche 28 août. Les Olympiens ont corrigé des Aiglons dépassés (3-0). Dès les premières minutes, les joueurs de Tudor semblaient plus avoir envie que ceux de Favre qui ont joué 120 minutes il y a trois jours. Et pour lancer le festival des Phocéens, Alexis Sanchez débloque son compteur avec sa nouvelle tunique grâce à une frappe parfaite qui trompe Schmeichel (10e). Malgré cette ouverture du score, les Marseillais n'ont pas arrêté d'attaquer. Et c'est l'inévitable Nuno Tavares qui va concrétiser une deuxième fois la domination de son équipe et inscrire son troisième but de la saison d'une belle frappe à ras de terre imparable pour le portier danois (37e). Alors que la fin de la première période approchait, Alexis Sanchez n'était visiblement pas encore rassasié et s'est mué en véritable renard des surfaces pour reprendre la frappe de Tavares mal repoussé par Kasper Schemeichel (42e). En deuxième période, l'intensité a largement baissé laissant place à la maitrise olympienne qui n'a pas subi de révolte niçoise. Les seuls moments forts du deuxième acte sont les entrées de Bailly et Kaboré pour l'OM. Les deux joueurs effectuaient leurs premiers pas avec leur nouveau maillot. Au classement, les Olympiens sont provisoirement leaders en attendant le match du PSG ce soir face à Monaco. Les Aiglons continuent de couler et sont à la 18e place.

17:00 - "Marseille mérite la victoire", avoue Delort Andy Delort est revenu sur ce Nice - OM et en a tiré un constat froid et sans appel pour les Aiglons : "Marseille a été au-dessus de nous et il mérite la victoire. On a modifié en deuxième période mais c'était pas suffisant."

16:55 - "Important pour la confiance", estime Bakambu Cédric Bakambu a débriefé ce Nice - OM juste après le coup de sifflet final et a montré sa satisfaction quant au large succès de son équipe : "On a entamé fort, on a mis trois buts et on en a encaissé aucun. C'est important pour la confiance."

16:50 - Carton de l'Olympique Marseille à l'extérieur (0-3) Le match a été bien géré par Olympique Marseille : après ce duel, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (52% contre 48% pour l'OGC Nice). Les Marseillais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour OGC Nice, et remportent donc logiquement cette partie (0-3).

16:49 - Une minute de plus Une minute supplémentaire va être jouée dans ce Nice - OM.

16:46 - Rosario sauve son camp Valentin Rongier était proche d'ajouter un but au tableau d'affichage dans ce Nice - OM. Le milieu olympien frappe vers les cages mais Rosario, au sol, parvient à contrer le ballon.

16:43 - Cette fin de Nice - OM est calme La deuxième période de ce Nice - OM a été particulièrement calme. Les deux équipes mettent moins d'intensité et ne se sont pas procurées d'occasions. Les Olympiens sont en maitrise alors que les Aiglons manquent cruellement d'idées et de qualité technique.

16:40 - Le coup franc de Ramsey est raté Aaron Rasmey rate complètement son coup franc dans ce Nice - OM ce qui déclenche une bronca de la part des supporteurs niçois qui commencent progressivement à quitté l'Allianz Riviera.

16:37 - Première accélération de Kaboré À peine entré en jeu, Issa Kaboré n'hésite pas à déborder et à centrer mais Viti repousse le centre du Burkinabé dans ce Nice - OM.

16:36 - Double changement pour l'OM Igor Tudor procède à deux nouveaux remplacements dans ce Nice - OM avec les entrées de Pape Gueye et Issa Kaboré. Ce dernier effectue ses premiers pas avec son nouveau maillot. Ils remplacent Nuno Tavares et Clauss. Du côté Niçois, Stengs remplace Delort.

16:32 - Deuxième pause fraicheur La deuxième pause fraicheur de ce Nice - OM est mise en place. Les deux équipes s'hydratent et reprennent des forces dans une deuxième période qui a baissé en intensité.

16:31 - Nuno Tavares frappe Il est tout simplement intenable dans ce Nice - OM. Nuno Tavares frappe encore une fois vers les cages mais sa tentative fuit le cadre de Kasper Schmeichel.

16:30 - Belle défense de Dante Sur un centre de Guendouzi, Dante réalise une bonne tête défensive alors que Cédric Bakambu rodait derrière le capitaine des Aiglons dans ce Nice - OM.

16:28 - Tavares est averti François Letexier sort un carton jaune dans ce Nice - OM pour Nuno Tavares qui s'est montré coupable d'une faute d'antijeu.

16:25 - Sanchez et Payet sortent Dimitri Payet et Alexis Sanchez sortent dans ce Nice - OM et sont remplacés par Bakambu et Suarez.

16:23 - La tête de Viti passe au-dessus Le jeune Italien réceptionne le corner de Ramsey au premier poteau mais il ne parvient pas à cadrer. Il reste 25 minutes dans ce Nice - OM.

16:22 - L'Allianz Riviera s'impatiente L'Allianz Riviera commence à s'impatienter dans ce Nice - OM. Le public sent que la révolte niçoise n'est pas encore d'actualité et des sifflets descendent des tribunes.

16:18 - Pau Lopez intervient Pau Lopez fait un premier arrêt dans ce Nice - OM après une heure. Le portier marseillais se couche bien sur une tentative de Pepe.

16:15 - Double changement pour Nice, Bailly fait ses débuts Lucien Favre cherche toujours des solutions dans ce Nice - OM. Le technicien suisse fait entrer Thuram et Atal à la place de Beka Beka, qui vient d'être averti d'un carton jaune après une semelle sur Payet, et Bard. Du côté de l'OM, Eric Bailly fait ses premiers pas avec les Olympiens. L'Ivoirien remplace Kolasinac.

16:12 - Balerdi saigne Après un duel dans ce Nice - OM, le défenseur olympien est touché au menton et se fait soigner par les médecins du club.

16:11 - Clauss a cherché Sanchez Lancé en profondeur, Jonathan Clauss essaye de trouver Sanchez dans l'axe mais la défense de Nice parvient à intercepter la transmission de l'ancien Lensois.

16:08 - Les Niçois ont toujours du mal La mi-temps de ce Nice - OM n'a pas eu d'effet particulier sur la physionomie de la rencontre. Le début de ce second acte ressemble à ce que les deux équipes ont proposé lors de la première période.

16:06 - Sanchez au sol Le double buteur olympien dans ce Nice - OM, Alexis Sanchez, reste au sol après une intervention musclée de Dante. Le Chilien finit par se relever.