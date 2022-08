"Troyes - Angers : défaite pour l'Angers SCO (3-1), retour sur les temps forts du match"

16:51 - C'est terminé à Troyes (3-1) !

C’est le coup parfait pour l'ESTAC Troyes après ce duel (3-1). C’est pourtant l'Angers SCO qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (48%-52%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Troyens se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (7 contre 2).