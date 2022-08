"DIRECT. LIGUE 1. PSG - Monaco : l'ASM en tête à la pause, suivez le match en live"

DIRECT. PSG - Monaco. Auteur d'une première période de très grande qualité, Monaco contrarie le champion en titre et mène grâce à un but de Volland. Paris aurait pu égaliser mais à frapper par deux fois les poteaux. Suivez avec nous, le dernier match de la 4ème journée de Ligue 1, en direct commenté.

21:52 - Marquinhos proche de tromper Donnarumma Le PSG a failli subir ce qu'il avait infligé à Lille au coup d'envoi la semaine dernière. Sur un long ballon de Caio Henrique, Marquinhos dévie de la tête, sauf que Donnarumma avait anticipé en sortant loin de son but. Finalement le ballon file en corner, juste à côté du poteau gauche du portier italien.

21:52 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Benoit Bastien, à Paris. Le score est de 0-1.

21:34 - Benoit Bastien siffle la pause au Parc des Princes Sensation au Parc des Princes où Monaco regagne les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage (1-0). Particulièrement appliquée et agressive dans le pressing, la formation monégasque a posé des problèmes insolubles au PSG, l'entraînant sur un terrain dont il n'avait plus l'habitude, et l'a transpercé sur sa première occasion née d'une récupération de Camara, impressionnant, dans les pieds de Messi et conclut avec sang-froid par Volland. Contrarié, le champion de France a esquissé un début de réaction en fin de première période, frappant par deux fois les poteaux.

21:32 - Temps additionnel : 4 minutes M. Bastien accorde 4 minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco.

21:31 - Double poteau pour le PSG ! Quelle action pour le PSG. Dans le rond central, Mbappé fait la différence et désarçonne Monaco. L'international français donne à sa droite à Messi. L'ancien Barcelonais se met sur son pied gauche et allume une mine. Sa frappe est limpide et vient s'écraser sur le poteau gauche de Nübel. Le ballon revient dans les pieds de Mbappé dans la surface à droite. L'attaquant reprend de volée mais voit son tir être repoussé par le poteau droit. Le but se refuse aux Parisiens.

21:30 - Monaco souffre Monaco souffre depuis quelques minutes et subit plus les offensives parisiennes. Sur le corner, le ballon traîne avant d'être sorti et derrière, Ramos est signalé hors-jeu sur une remise de Marquinhos dans les 6 mètres.

21:28 - Mbappé bute sur Disasi Enfin une situation intéressante pour le Paris Saint-Germain dans la surface monégasque. Nuno Mendes est décalé à gauche et centre en première intention à ras de terre. Mbappé coupe au premier poteau mais son tir est contré par Disasi. Corner.

21:25 - Akliouche reçoit un jaune Entré en jeu à la 25ème minute, Akliouche est averti pour un tacle par derrière sur Kimpembe. Le jeune monégasque avait pourtant pris le ballon sans toucher le défenseur adverse.

21:21 - Première frappe parisienne C'est assez rare pour être signalé cette saison mais Paris vient seulement d'effectuer son premier tir de la rencontre après...36 minutes. Il est signé Mbappé de 20 mètres sur la droite. Ce tir est trop centré pour inquiéter Nübel qui a eu le temps de se placer.

21:20 - Le corner ne donne rien Le corner obtenu par Monaco est mal exploité et la défense parisienne parvient à s'en sortir. Le PSG ne parvient pas à se dépêtré du piège tactique monégasque dans ce match.

21:18 - La parade de Donnarumma Plein axe, à 20 mètres, Caio Henrique prend ses responsabilités et s'applique pour enrouler du gauche au-dessus du mur. A mi-hauteur, Donnarumma se jette et réalise la parade. Corner.

21:16 - Camara fait un festival Sur ballon en retrait, Camara protège bien sa possession, feinte la frappe, laisse passer Mbappé qui s'est jeté en revenant, avant de s'inflitrer entre deux adversaires et d'obtenir un coup franc à 20 mètres, plein axe.

21:14 - Neymar ne profite pas de l'occasion Badiashile manque de rigueur et se trompe dans sa relance dans l'axe. Le ballon est intercepté par Neymar qui se projette et enroule une frappe des 20 mètres. Les défenseurs monégasques se replient bien et contre la tentative du Brésilien. Derrière, Mbappé ne peut exploiter le centre légèrement trop haut d'Hakimi.

21:13 - Bonne sortie de Nübel Sergio Ramos allonge avec un ballon dans la profondeur, sautant le milieu de terrain. C'est pour Mbappé côté droit mais Nübel a bien lu la trajectoire et sort devant l'international français, pour écarter le danger.

21:10 - Volland remplacé par Akliouche Philippe Clement se ravise et appelle finalement le jeune Akliouche, 20 ans, plutôt qu'Embolo, pour remplacer Volland. On joue depuis 25 minutes dans ce match entre le PSG et Monaco.

21:08 - Volland sort en grimaçant Le jeu est arrêté après un choc entre Neymar et Camara. Ce dernier reste au sol et se fait soigner. Pendant ce temps, Volland est épaulé pour quitter la pelouse sur le côté. L'attaquant allemand boîte côté droit.

21:08 - Volland blessé Juste après son but, Volland s'allonge sur la pelouse. L'attaquant semble touché à la jambe droite et va devoir céder sa place.

21:05 - Kevin Volland offre son premier but à l'AS Monaco (0-1) ! Le premier but de cette rencontre est signé Kevin Volland à la 20e minute de jeu dans cette 1e mi-temps (0-1) ! Au milieu de terrain, Camara tacle dans les pieds de Messi et récupère. Golovin transforme la situation en lançant à la limite du hors-jeu Volland. L'attaquant monégasque empêche le retour de Kimpembe en se mettant entre le ballon et le défenseur. A l'entrée de la surface, il croise son tir du gauche et trompe Donnarumma. Le duel tourne à l'avantage de l'AS Monaco au Parc des Princes. Les Parisiens n'ont plus d'autre choix que de réagir.

21:04 - Neymar ne trouve pas Messi Neymar est décalé côté gauche et joue son duel avec Maripan. Le Brésilien fixe, se remet sur son pied droit et centre vers Messi dans la surface. Badiashile est bien placé et dégage de la tête.

21:00 - Pas encore d'actions à savourer Après un quart d'heure de jeu, ni le Paris Saint-Germain, ni l'AS Monaco ne sont parvenu à se procure la moindre occasion, ni même à tirer. On voit deux équipes très en place, appliquées dans le pressing et la discipline. Il y a de l'intensité qui prend le pas sur d'éventuelles intentions offensives.

20:57 - Messi ne passe pas Messi est bien contenu par le pressing et les bonnes inspirations monégasques. Côté droit, l'Argentin veut combiner et jouer vers l'avant mais Camara et Badiashile s'interposent deux fois.

20:56 - Disasi en couverture Verratti récupère dans les pieds monégasques sur le côté gauche. L'Italien relance vers Messi. L'Argentin cherche à jouer vite dans la profondeur mais sa passe est courte et interceptée par le retour de Disasi devant Mbappé.

20:53 - Monaco s'installe Monaco contrarie la circulation parisienne et obtient corner. Renvoyé au premier poteau dans les pieds de Golovin, le ballon est centré par le Russe. Donnarumma intervient devant Badiashile, qui commet la faute. On sent de la tension dans ces premières minutes.

20:52 - Cafouillage parisien Golovin adresse son ballon à Disasi au second poteau. Le défenseur gagne son duel et remise de la tête au centre. Maripan se met à la faute mais la défense parisienne n'a pas semblée sereine.