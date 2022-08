"LIGUE 1. PSG - Monaco : l'ASM glane un nul au Parc des Princes, le résumé du match"

Merci à toutes et à tous de nous avois accompagné pour suivre le direct commenté entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Rendez-vous mercredi pour la 5ème journée de Ligue 1 .

28/08/22 - 23:15 - Le PSG lâche ses premiers points contre Monaco

Christophe Galtier avait prévenu, chaque match a son histoire et celle racontée ce soir, un nul entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco n'était très certainement pas celle à laquelle on aurait pu s'attendre. D'un côté, le PSG rayonnait, punissait ses adversaires avec une facilité déconcertante. De l'autre, l'ASM peinait à convaincre, voire inquiétait dans la foulée d'une déroute à domicile contre Lens (1-4). L'histoire aurait dû être limpide, un champion de France marchant une fois de plus sur sa victime impuissante, dans un déluge d'actions et de combinaisons. Mais voilà, le football n'a rien d'une science et Philippe Clement et les Monégasques avaient admirablement préparé leur affaire.

La première période en fut le manifeste et sera certainement l'acte de signature d'un collectif retrouvé car Monaco y a réalisé une performance de premier ordre, entraînant le PSG loin de sa zone de confort, imposant son intensité et sa densité physique, à l'image de Badiashile et Disasi chassant Neymar et Messi très haut, ou de Camara, impérial dans le harcèlement et la récupération. Monaco fit d'ailleurs la différence après un tacle autoritaire du milieu sur l'international argentin. Golovin jouait vite dans la profondeur pour Volland, qui résistait à Kimpembe avant de tromper d'un tir croisé du gauche Donnarumma. Après 20 minutes, la stupeur s'emparait du Parc des Princes, voyant les siens menés après le premier tir du match, les deux équipes ayant tout cadenassé avant dans une formidable partie d'échecs. Paris se devait de réagir et il en eut l'opportunité mais coup sur coup Messi puis Mbappé frappèrent le poteau, le gauche puis le droit.

Les prémices de ce qui allait suivre car si Monaco déclina, payant ses nombreux efforts au pressing, le PSG accentua sa pression, remontant son bloc et reprenant ses velléités de conquérant. Les vagues se multiplièrent jusqu'à ce que Messi s'arrache au milieu devant deux adversaires puis envoie Neymar en profondeur côté gauche. Le Brésilien provoquait Maripan, qui laissait traîner sa jambe. M. Bastien ne dit rien sur le coup mais fut rappelé à l'ordre par l'assistance vidéo, offrant un penalty logique à Paris. Plein d'assurance, l'homme providentiel du début de saison se chargeait d'exécuter la sentence et ramenait les siens à hauteur. Il restait encore 20 minutes et on ne donnait cher des hommes de Philippe Clement, essoufflés. Pourtant, plus rien ne fut marqué, Hakimi échouant une fois encore sur le poteau et Mbappé perdant son duel avec Nübel.

Une récompense pour les Monégasques, dont le mérite aura été de proposer une véritable opposition au PSG et à le contraindre, du moins pendant un temps, à un jeu qui n'est pas le sien. Si la victoire n'est pas au bout, Monaco pourra y voir une embellie et le germe d'une identité incarnée par l'impact de sa ligne défensive. De son côté, Paris pourra regretter ses occasions manquées mais voir aussi une piste de réflexion pour mieux répondre à l'intensité que lui promettent les joutes européennes. A défaut de victoire, ce nul lui permet de récupérer la première place de Ligue 1, à la faveur de sa plantureuse différence de buts. Chaque match a son histoire et celle de ce soir était de celle que l'on aime : engagée, tactique et haletante.