"Monaco - Troyes : l'ESTAC Troyes double l'écart"

C'est une dernière opportunité ou presque de réduire l'écart pour l'AS Monaco. Ruddy Buquet siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Monégasques de porter le danger dans le dernier quart d'heure de jeu, alors que le score en est à 2-4 dans cette 2e mi-temps.

Possibilité intéressante pour l'ESTAC Troyes : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Opportunité intéressante pour l'AS Monaco : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Breel Embolo (AS Monaco) est victime d'une blessure alors que nous disputons la 83e minute dans ce match.

La décision est tombée pour l'ESTAC Troyes : et c'est bien un but qui est accordé par Ruddy Buquet après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

20:37 - Arbitrage vidéo en cours

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Ruddy Buquet a un doute sur la dernière occasion de l'ESTAC Troyes et fait appel à la VAR.