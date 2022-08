"Monaco - Troyes : suivez le match en direct"

21:57 - Les nouvelles intentions parisiennes

Les Parisiens sont revenus avec un état d'esprit autrement plus volontaire et conquérant, dans la lignée de leur fin de première période. Ils ont avancé leur bloc sur le terrain et mettent plus de pression pour étouffer l'adversaire. Cela donne déjà des résultats à l'image de cette récupération de Renato Sanches à 25 m dans l'axe mais mal exploité derrière.