"Montpellier - AC Ajaccio : coup dur pour l'AC Ajaccio (2-0), retour sur les temps forts du match"

Le Montpellier HSC a bien mené son affaire : au terme de ce match, la possession de balle est certes à l’avantage de l'AC Ajaccio (40%-60%), mais c’est le Montpellier HSC qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 0) et qui l’emporte au final (2-0).

20:51 - Coup franc en faveur du Montpellier HSC

Le Montpellier HSC gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et d'inscrire un but de plus dans cette 2e période. Une occasion d'autant plus intéressante que nous arrivons dans les ultimes minutes de cette rencontre.